A Graphisoft Parkot is elérte az irodapiaci apály, csökken a bérlemények kihasználtsága

Jóllehet a Graphisoft Park továbbra is némileg kivételezett helyzetben van a hazai irodapiacon hűséges bérlőinek köszönhetően, ám azért, ha lassan és kismértékben is, a home office és a gazdasági helyzet miatt mégis csökkennek a bérbe adott területei. Ezért a menedzsment az első negyedéves növekedés dacára év végére továbbra is romló eredményekre számít.

2024.05.14. 19:31 | Szerző: Murányi Ernő

Bár az első negyedévben a Graphisoft Park az előző év azonos időszakához mérten kissé javított az eredményein, a menedzsment továbbra is fenntartja óvatos becslését, amely szerint a kihasználtság, azaz a bérbe adott területek várható csökkenése, valamint a bérleti díjak mérséklődő mértékű indexálása miatt idén éves szinten a tavalyinál 1,5 százalékkal alacsonyabb, mintegy 16,6 millió eurós bérleti díjbevételre számít – derül ki az ingatlanos cég kedden publikált gyorsjelentéséből. Az első negyedévben javultak a Graphisoft eredményei / Fotó: Graphisoft Park A Graphisoft Parkban 90 százalék felett marad a kihasználtság A cégvezetés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a kihasználtság továbbra is stabilan 90 százalék felett marad az év során. A bérelt területek módosítására vonatkozó kéréseket ugyan nagyobbrészt csupán a szerződések lejáratakor tárgyalják újra, ám néhány bérlő esetében már 2023-ban, még a lejárat előtt létrejött az erre vonatkozó megállapodás, ami a 2024-es üzleti évet is kedvezőtlenül érinti. Emellett a működési költségek jelentős, 18 százalékos növekedésével számol a társaság, részint a szolgáltatási díjak és a személyi jellegű kifizetések növekedése, részint az ESG-stratégia megvalósítása következtében. Noha az értékcsökkenés ebben az évben az egyes eszközök kifutása miatt 300 ezer euróval kevesebb lesz, de a pénzügyi műveletek nettó eredménye a forint kamatkörnyezetében bekövetkezett változások, továbbá a forint árfolyamának erőteljes ingadozása miatt előreláthatóan mégis romlik az előző évihez képest. A vállalat összességében 2024-re 7,1 millió euró pro forma adózott eredménnyel számol, amely mintegy 10 százalékkal marad el a 2023. évi egyszeri tényezők miatt kiemelkedő eredménytől, ellenben a 2022. évi nettó eredményt közel 18 százalékkal haladja meg. Az első negyedévben még minden rendben volt A Graphisoft Park első negyedéves bérletidíj-bevételei az előző év azonos időszakához mérten egyébként 2,6 százalékkal, 4,31 millió euróra bővültek, miközben az EBITDA 5 százalékkal, 4,11 millió euróra, az adózott nyereség pedig 4 százalékkal, 2,14 millió euróra nőtt. A budapesti átlagot tekintve az üresedési ráta 2024 első negyedévének végére megközelítette a 14 százalékot, és a szakértői várakozások szerint 2024 végéig további növekedés várható. A Graphisoft Park bérlői körében a nagyfokú kreativitással és intenzív együttműködéssel járó kutató-fejlesztő munka ugyan nem nélkülözheti legalább részben a személyes jelenlétet, de a közösségi terek, tárgyalóhelyiségek flexibilis használata és a hibrid munkavégzés összességében csökkenti az igényelt bérlemények méretét – emelte ki a cég. A folyamatok eredményeként a vállalat bérelhető területeinek a kihasználtsága a korábbi kiemelkedően magas 97-98 százalékról 2023 végére 95 százalékra csökkent. A stabilitást viszont növeli, hogy a Graphisoft Park bérlői a hazai átlaghoz képest hosszabb időtartamra köteleződnek el – hangsúlyozza a közlemény. A cég jelenlegi bérlői átlagosan 15,2 éve használják bérleményeiket. Az irodapiaci trendek hatására ugyanakkor a társaság – egy szakavatott partner bevonásával – a déli fejlesztési területen megvizsgálja lakó- és szolgáltatóegységek fejlesztésének a lehetőségét is.