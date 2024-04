Erős formát mutat a hétfői kereskedésben a forint, az euróval szembeni jegyzés kéthetes mélypontra került: délután az euró-forint 391,6-ig ereszkedett.

Fotó: Shutterstock

A magyar deviza relatíve jó teljesítménye annak tudatában kiugró, hogy a dollár épp erősödik, az euró-dollár keresztárfolyam visszacsúszott 1,07-ig.

A forint piacán valószínűleg kitart még a péntek esti hír: az S&P hitelminősítő nem módosított a magyar adósbesoroláson, a hazai gazdaság középtávú kilátásait pedig kedvezőnek látja.

Valószínűleg a jelenlegi szint közelében marad hétfő este is a forint, utána viszont jönnek a piacbefolyásoló adatok:

– kedden az első negyedéves hazai GDP-becslés (a várakozás: 1,3 százalékos növekedés éves alapon),

– szerdán pedig a Fed kommunikációjára figyelnek a devizakereskedők, a kamatok minden bizonnyal a jelenlegi szinteken maradnak

Érdekes a technikai kép is, a százhetes mozgóátlag 390,1-nál húzódik. A forint jó teljesítménye megmutatkozik a hazai kötvények árazásán is. Ha nincs is túl nagy optimizmus, de a hosszabb kötvények hozama 4–8 bázisponttal csökkent.

A forintot az is segítheti, hogy Németországban április hónapra 2,2 százalékos éves inflációt mértek, ugyanannyit, mint márciusban. Elemzők 2,3 százalékos pénzromlást vetítettek előre.

Kéthetes csúcson járt a forint