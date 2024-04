A cariprazine alapú Vraylar antipszichotikum felkerült a legnagyobb dollárbevételt termelő top 100 gyógyszer listájára, és a Richter – nemcsak a gyógyszeriparban – a régió legnagyobb innovációs központjává vált, ami az egész Európai Uniót tekintve is a 30. helyhez elegendő – kezdte a Richter Gedeon sajtótájékoztatóját – amelyet a legnagyobb európai pszichiátriai kongresszus, az EPA (Európai Pszichiáterek Szövetsége) találkozója budapesti megrendezése apropójából rendeztek – pénteken kora délután Orbán Gábor vezérigazgató.

A régió legnagyobb innovációs központját hozta létre a Richter / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A vezérigazgató ismertette a Richter Innovációs Ökoszisztéma modell célját, ami nem más, mint a magyar innovációs képességek fejlesztése új tudományos ötletek megismerése és hasznosítása révén.

A gyógyszerfejlesztés hosszú, drága és bizonytalan folyamat – ezt már Greiner István kutatás-fejlesztési igazgató emelte ki. A központi idegrendszeri kutatásokat (CNS) 1998-ban kezdte a cég, amit új vezetők és tanácsadók is segítettek. Négy évvel később, 2022-ben sikerült a cariprazine-t azonosítani, 2004-ben kezdődtek az emberkísérletek, miközben megkötötték az együttműködési szerződéseket a nyugati partnerekkel. Erre annál is inkább szükség volt, mert egy új gyógyszer kifejlesztése ma már alsóhangon 1,2 milliárd dollárba kerül, de akkoriban is 700 millió dollárt kóstált. Az amerikai törzskönyvet (FDA) 2015-ben, az európait két évvel később kapta meg a Vraylar.

Így segíthet az elhízottaknak a Richter fejlesztése

Az új fejlesztésekre térve, Greiner István elmondta, hogy

a cégnél a legelőrehaladottabb fázisban (II. fázisban) egy túlsúly, azaz obezitás elleni hatóanyag van, de 4 másik, neuropszichiátriai betegség elleni hatóanyag-fejlesztés van I. fázisban is.

A túlsúly ellen fejlesztett szer is neuropszichiátriai úton, azaz az agyán keresztül hathat majd a betegre, csökkentve az éhségérzetét. Ezt egyelőre egy ritka betegségre – a Prader-Willi-szindrómára – fejlesztik, ám a kutatók reményei szerint itt is ki lehet majd terjeszteni az indikációt a betegségek szélesebb körére.

Visszatérve a cariprazine-ra, illetve a Vraylarra, a gyógyszert 64 országban értékesítik, és nemcsak az Egyesült Államokban, hanem további piacokon is több indikációban javallják már a készítményt.

Vizi E. Szilveszter a Richter igazgatósági elnöke hozzászólásában arra fókuszált, hogy a betegségek 90 százaléka a 21. század elején úgynevezett civilizációs betegség, és a legtöbbnek a központi idegrendszerhez van köze, mindez pedig fényes jövőt biztosíthat az erre a területre is koncentráló vállalatnak.

Az antipszichotikumot tavaly összesen 3 milliárd euró értékben forgalmazták, és 1,3 millió beteget kezeltek vele. A royalty-bevétel 2,8 milliárd dollár után járt a Richternek 2023-ban, idén az AbbVie előrejelzése szerint ez 3,4 milliárd dollárra nő, majd a szabadalom lejárta előtti években, azaz

az évtized végére eléri az 5 milliárd dollárt – árulta el Kóczián Kristóf, a Richter CNS-üzletágvezetője.

A Richter munkáját nagyban segíti a Kísérleti Orvostudományi Kísérleti Intézettel folytatott együttműködés is, amelynek munkáját dr. Nusser Zoltán igazgatóhelyettes mutatta be, kiemelve, hogy legfőbb partnerük, a Richter mellett a világ minden táján vannak partnereik, például a Novo Nordisk, illetve az eszközfejlesztésben a japán Nikon.