Vasárnap a Budapest Honvéd 1-0-s vereséget szenvedett Kazincbarcikával szemben, az NB II-es mérkőzés utolsó negyedórájában

a biztonságiak berontottak a vendégszurkolók szektorába, és könnygázt és viperát is használtak.

– erről számolt be a Sportál. A cikk szerint a könnygáz használata közben arra sem voltak tekintettel, hogy gyerekek is tartózkodnak a szektorban.

Fotó: Shutterstock (a kép illusztráció)

A kispesti szurkolók először elmenekültek, utána viszont ők futamították meg a biztonságiakat, majd befutottak a pályára is. A Ripost cikke szerint 10 percig állt a játék a Honvéd-szurkolók és a biztonsági őrök kergetőzése miatt. Sőt, a kispesti szurkolók egy része pálya sarkára is betörve, a szögletzászlót is kitépve bekergették a biztonságiakat az oldallelátó kerítése mögé.

Végül 15 perc hosszabbítás után fújta le a bíró a mérkőzést.