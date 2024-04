Nyomás alatt a cégek

A munkaerő-toborzás és -megtartás fő mozgatórugója a bérek és a juttatások. Különösen igaz ez a jelenlegi munkaerőpiaci környezetben, amikor szinte teljes foglalkoztatottságról beszélünk Magyarországon. A piaci visszajelzések és a Jobtain tapasztalatai szerint is a munkáltatók számára hatalmas kihívás akkora volumenű bérfejlesztést végrehajtani, amellyel a munkavállalók is elégedettek lennének. Így a toborzás és a munkaerő-megtartás is jóval nehézkesebbé válik. Bizonyos kékgalléros munkakörökben már pár ezer forintos különbségért is hajlandóak a munkavállalók munkahelyet váltani. A cégeken ezért minden korábbinál nagyobb a nyomás a toborzás és munkaerő-megtartás tekintetében.

Fotó: Shutterstock

A munkáltatók jelenleg szektortól és munkakörtől függetlenül versenyeznek a munkavállalókért. Az építőipar és a feldolgozóipar különösen nehéz helyzetben van, a szellemi munkakörök közül pedig a minőségbiztosítási mérnökökért mutatkozik soha nem tapasztalt kereslet jelenleg a munkaerőpiacon. Tapasztalataink alapján a logisztika területén a legnagyobb a nyomás a munkáltatókon béremelés szempontjából. A jelenlegi bérszint mellett CNC-gépkezelőket és -beállítókat, sofőröket, targoncásokat találni, valamint megtartani a legnehezebb.

A munkáltatók többsége 2024-ben is készül béremelésre

Bár a vállalatok számára is kihívás a jelen gazdasági környezetben a béremelés, a cégek többsége tisztában van azzal, hogy a munkavállalók több mint fele a magasabb bér érdekében vált vagy válthat munkahelyet. A munkaerő-megtartás érdekében ezért tízből kilenc cég 2023-ban is emelte a béreket és 2024-ben is készül emelésre. A jelenleg zajló beruházások pedig még inkább felforgathatják a piacot. Egyes térségekben akkora kereslet keletkezik majd a munkaerőre, hogy a környező vállalatok a tervezettnél magasabb vagy időben korábbi bérfejlesztésre kényszerülnek. Erre a dolgozók megtartása és ezzel a stabil működés fenntartása érdekében lesz szükség. Partnereink körében átlagosan mintegy 12-15 százalék mértékben nőttek az ilyen jellegű személyi kiadások. Ennél kiugróbb mértékű tömeges bérfejlesztést kevés cég tudott végrehajtani tavaly, és idén is hasonlóan konszolidált, vagy még alacsonyabb mértékű emelésekre lehet számítani.

Fotó: Shutterstock

Tízből hét pozícióra alig találni munkavállalót

A cégek többsége bizakodó a 2024-es üzleti évet nézve, így bevételnövekedéssel számol. Ezzel együtt azonban a működési költségeik is nőnek. A Jobtain átlagosan 8 százalék körüli bérfejlesztést lát reálisnak idén a partnerei visszajelzései alapján. Tapasztalat, hogy sokan kivárnak és folyamatosan figyelik a piacot, hogy mit lépnek a versenytársak. A vállalatok azonban kényszerben vannak, ugyanis olyan mértékű szakemberhiány van a munkaerőpiacon, hogy becsléseink szerint tízből hét pozícióra szinte alig találnak dolgozót a HR-esek. Ugyanezt tapasztaljuk mi is munkaerő-kölcsönzőként. A belföldi toborzás egyre nehezebb és bár folyamatosak az intézkedések a hazai, mintegy 200 ezer fős munkaerő-tartalék integrációjára és mozgósítására, egyelőre elkerülhetetlen a külföldi munkavállalók behozatala.