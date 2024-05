A járműadatok kinyerése és feldolgozása viszonylag friss területnek számít. Számos hasznos információhoz, így például a motorteljesítményhez, vagy a járművezető vezetési stílusához kapcsolódó infókhoz juthatunk így hozzá. A megfelelően csatlakoztatott eszköz- és szoftveres megoldásokkal a nyers adatok rendkívül értékes információkká válnak és számos területen felhasználhatók.

Fotó: Shutterstock

Túlzás nélkül állítható, hogy adatok nélkül az üzemanyag felhasználáson sem lehetne spórolni, sőt még a közösségi autóbérlés sem működne. Az autó akkumulátor töltöttségét jelző adatok nélkül a bérbeadó nem látná, hogy melyik autót kell feltöltenie, a bérlőnek pedig nem lenne rálátása arra, hogy melyik autó rendelkezik elegendő töltöttséggel, hogy el tudjon jutni a kívánt célállomásig.

Akad egy másik terület is, ahol égető szükség van a járműadatok feldolgozására. Adatok szükségesek ugyanis azokhoz a szoftverekhez is, amelyek a vezetéstámogató funkcionalitásokat biztosítják. Ezeknek a szoftvereknek az adatai ma már ugyanolyan fontos paraméterek, mint a teljesítmény és a nyomaték értékek.

Az üzemanyag-megtakarítás céges flották esetében kiemelten fontos.

Az információk egyik fontos forrása a járművek kommunikációs hálózatából közvetlenül kinyerhető adathalmaz, amit az autódiagnosztikai interfészen (OBD) keresztül, vagy közvetlenül a CAN Bus hálózatból is ki lehet nyerni. Így valós időben akár 200 különböző járműadatot is kinyerhetünk. A modemen keresztül a szerveroldalon megjelenő adatok ezután számos tevékenységhez nyújtanak támogatást. Ha ezek az adatok eltűnnének, akkor például a flották üzemeltetési költségeinek optimalizálásával foglalkozó telematikai cégek sem jutnának hozzá az üzemanyag megtakarításhoz, valamint a biztonságos vezetés támogatásához szükséges információkhoz.

Fotó: Shutterstock

Végül, de nem utolsósorban érdemes említést tenni a GPS-ről, amelynek előnyei már mindenki számára ismertek. Ha a GPS-adatok megszűnnének, akkor reggelente sokkal nagyobb dugók alakulnának ki, nem lenne elérhető az érkezéseink tervezhetősége és egy ismeretlen városban nehezebben jutnánk el a célunkhoz.

A járműves adatokat számos országban a biztosítók is felhasználják.

A járművezetés alatt begyűjtött adatok elemzése alapján ajánlanak fel kedvezményeket a szerződő feleknek. Ha eltűnnek az adatok, megszűnnének a kedvezmények is.

Egyre több cég ismeri fel, hogy a járművekből kinyerhető adatok segítségével új fejlesztések valósíthatók meg. Ezek támogatásához az Inventure kifejlesztett egy új telemetriai mérőrendszert, amely akár három CAN hálózatból is képes párhuzamosan adatokat kinyerni. Emellett GPS és gyorsulás (IMU) adatokat is biztosít időszinkronnal a CAN-es adatok mellett. Ez új lehetőséget teremt járművadat alapú új típusú szolgáltatások kifejlesztéséhez.

A járművekből számos olyan adat áll már most is strukturáltan rendelkezésre, melyek rendkívül hasznosak mind az egyéni felhasználóknak, mind a cégeknek. Ezek az adatok új, az életünket könnyebbé tevő, a környezetünket kímélő szolgáltatásokat tesznek lehetővé, illetve számos innováció előtt nyitják meg az utat. A globális fenntarthatósági trendek és az egyre szigorodó emissziós szabályok is abba az irányba mutatnak, hogy a járműadatok tudatos használata, és a rájuk épülő szolgáltatások már a közeli jövőben jóval határozottabban lesznek jelen a mindennapjainkban.