A szlovákiai lezárások hatására élénkülő határ menti forgalmat lehet tapasztalni a hazai kiskereskedelemben – mondta a VG-nek Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára. A tagvállalatok visszajelzései és az iparági tapasztalatok szerint

a győri, a budapesti és a miskolci áruházak számára is pluszforgalmat generál, hogy a nem létszükségletet kiszolgáló üzletek november 25-től két hétre bezártak az északi szomszédnál.

Az MNKSZ főtitkára szerint a szlovák bevásárlóturisták számottevő része a karácsonyi ajándékokat szerzi be Magyarországon, így a pluszkereslet elsősorban a ruházati cikkekre, szépségápolási termékekre, illatszerekre, játékokra, valamint a műszaki-elektronikai árukra irányul. Ráadásul a szlovák háztartások vásárlóereje most nagyobb, miután a 360 és 370 forint közti sávban ragadt a magyar fizetőeszköz az euróval szemben.

A forintgyengülés a Covid-válság előtt is jellemzően a szlovákiai bevásárlási szokásokra volt hatással a szomszédos országok közül, az ugyancsak az euróövezethez tartozó Ausztriára és Szlovéniára nem volt jellemző, hogy az árfolyam-különbözet miatt tömegesen jártak volna át tartós fogyasztási cikkekért az ott élők. Most viszont arra számítanak a Nyugat-Dunántúlon, hogy osztrák vásárlók is az eddiginél lényegesen nagyobb számban jelentkezhetnek, mivel náluk szerdán december 11-ig meghosszabbították az egészségügyi zárlatot. A rendelkezés szerint csütörtöktől hétkor be kell zárniuk az alapvető cikkeket árusító üzleteknek, amelyek eddig este kilencig tarthattak nyitva. A karácsonyfák árusítását viszont lehetővé teszik a szabályok a nyugati szomszédnál, a járványügyi intézkedések esetleges hosszabbításáról pedig a tíz nap leteltével dönthetnek.

Ha az év végéig érvényben maradnak a korlátozások a környező országokban, miközben Magyarországon a kötelező maszkviselés és a távolságtartás betartása mellett a boltok végig nyitva lehetnek, jó eséllyel ledolgozhatják a pandémia miatti veszteségeket a hazai kereskedők – bocsátotta előre Neubauer Katalin. Ezt támasztja alá az is, hogy az év utolsó hónapjába lépve biztató forgalmi adatokról számoltak be az MNKSZ tagvállalatai, a legtöbb kiskereskedelmi egységben nemcsak a vásárlói kosárérték nő, hanem vele együtt a tranzakciószám is.

A szakember egyúttal megerősítette: semmiféle megtorpanást nem hozott a maszkhasználat újbóli elrendelése, hiszen a kereskedelmi szakma és a lakosság tavaly óta ismeri a védelmi intézkedések fokozatait és hatásosságukat. A helyes maszkviselés, a kézfertőtlenítés, a távolságtartás gyorsan beégett az emberekbe, sokan akkor is alkalmazták, amikor nem volt kötelező. Sokkal inkább okozhat fejtörést a munkaerőhiány, a magas a fluktuáció és az, hogy alig van idő felkészíteni az új alkalmazottakat. Emellett most még csak remélni lehet, hogy a többletforgalom hatására nem lesznek áruellátási nehézségek, azaz időben feltöltődnek a raktárak.