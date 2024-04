Az eddig is nyüzsgő budapesti Károly körút újabb nevezetességgel bővült, a 7-es szám alatt nyitotta meg ugyanis a Cupra a régió első Cupra Garage in the City belvárosi bemutatótermét. Mostantól az országban itt lesznek elsőként kiállítva a fiatal, sportos, dinamikus spanyol márka legfrissebb modelljei, mint például a teljesen elektromos Tavascan, amelyre már a magyarországi bevezetés előtt lehet néhány kíváncsi pillantást vetni a megnyitó alkalmával – közölte a Világgazdasággal a társaság.

A Károly körúti Cupra Garage in the Cityben nem lehet autót venni, csak nézni / Fotó: Cupra Magyarország

Az új autók és az élmény mellett exkluzív rendezvényeket is kínálnak majd a nagyközönség számára május 6-tól a hétfőtől szombatig nyitva tartó, 100 négyzetméteres showroomjukban. A Cupra Garage-ok a vállalat megfogalmazása szerint a kreativitás helyszínei, ahol az emberek azt csinálják, amit szeretnek. Ez egy

kommunikációs tér

Cupra-modellekkel,

zenével és

a márka köré szerveződő kortárs eseményekkel.

A Garage in the City-koncepció lényegét a Vezess fogalmazta meg:

a helyszínen nincs szerviz, nincs hagyományos értelemben vett értékesítés, kellemes hangulatban, belvárosi környezetben ismerkedhetnek meg a járókelők, potenciális vevők az autókkal.

A portál ugyanakkor rámutat: azok sem maradnak hoppon, akik beleszeretnek valamelyik Cuprába. Később egy értékesítő – ha szeretnék – megkeresi őket, hogy kipróbálhassák az autót.