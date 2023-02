Továbbra is a Volkswagen az élen A behozott használt autók közötti márkasorrend januárban is a korábbi évek mintáját követte: a legnépszerűbb a Volkswagen volt 12,3 százalékos részesedéssel, a második helyet az Opel szerezte meg 9,3 százalékkal, a Ford pedig a harmadik helyre futott be 9,1 százalékkal. A sorban az Audi következik, 6,4 százalékos értékével a tavalyi negyedik Toyota elé kerülve, amely januárban a Mercedeshez hasonlóan 5,3 százalékot képviselt a használtautó-importban.