BYD-modellekkel gyarapodott a K&H Bank folyamatosan megújuló, több mint 600 járművet számláló gépparkja – tájékoztatta erről a Világgazdaságot az új energiákkal hajtott járművek (NEV) gyártása terén világelső kínai vállalat.

A BYD ATTO 3-asát vezethetik mostantól a K&H Bank dolgozói (Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság)

A közlemény szerint a BYD elektromos autóit – Dolphin és ATTO 3 – a bank üzleti célokra, úgynevezett kulcsos kocsikként fogja használni. Seres Márton, a K&H Bank flottaüzemeltetést is ellátó terület ügyvezető igazgatója az átadás kapcsán azt mondta, a BYD mellett számos érv szólt, beleértve

az ár-versenyképességet,

a minőséget,

a gyors szállítást és

a kiváló szervizhátteret.

„A BYD által nyújtott megfizethető és megbízható elektromos járművek segítségével a K&H Bank hatékonyan lép előre a fenntarthatósági célkitűzéseinek megvalósítása és a fenntartható mobilitás irányába” – mutatott rá.

A Szegeden óriásgyárat építő BYD-vel kapcsolatban a Telex arról ír, hogy akár 1400 munkás is elférhet az üzem konténervárosában a látványtervek alapján. A portál cikkében azt írja: az e-építési portál jóvoltából most kiderült, hogy az ázsiai cég a területének nyugati határán lévő helyszínre kért engedélyeket ennek a felépítéséhez. Ez azt jelenti, hogy a legközelebbi lakott területtől, a béketelepi Liliom Lakókerttől a lehető legmesszebb, a forgalmas Budapesti út mellett fognak lakni a valószínűleg eleinte még többségében kínai gyárépítő munkások, majd később talán a gyári dolgozók is.

A Telex úgy tudja, a szegedi konténervárosban a munkások szálláshelyén kívül lesz némi zöld terület, dohányzóhely, parkoló, porta, sportpálya, tűzivíz-tározó és egy nagyobb étkezde – utóbbi konyhával kiegészítve.