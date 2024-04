Az MTA Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottsága a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájával és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületével együttműködve kedden sajtótájékoztatóval egybekötött rövid szimpóziumot tartott a gyermekek hallásvédelméről, hallásnevelésükről.

A gyerekek hallása érzékenyebb, nem igénylik a túlzott hangerőt Fotó: AFP

Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke kezébe vette az ügyet, a neves szakemberekkel munkacsoportot hozott létre, hogy tudományos vizsgálatokkal, mérésekkel is igazolják azt, amit a szülők egy része már érzékel: a gyermekeknek szánt rendezvényeken túl hangos a zene. A kutatás eredményeire alapozva pedig elkészült egy törvényjavaslat, amely szabályozná, hogy az egyes korosztályoknak mekkora decibel terhelés az elfogadható, mennyi veszélyes és mennyi a káros.

Generációs hallásromlás

Hacki Tamás fül-orr-gégész, egyetemi tanár, az MTA külső tagja úgy fogalmazott, az orvosok évtizedek óta figyelemmel kísérik, hogy az egymást követő korosztályok egyre rosszabbul hallanak. Kiemelte: a 80-as évek óta jelennek meg cikkek arról, a szabadidős zaj az oka ennek, ezt pedig nem szabályozzák jelenleg. Egyre több az egyre olcsóbb akusztikus eszköz, nagy a piaci verseny. A rendezvényeken egyre hangosabb a zene, ezzel akarják elérni a fogyasztó tetszését, így ki vagyunk téve a szórakoztatóipar felelőtlenségének, a technikusok ízlésének – tette hozzá.

Riasztó eredmények a gyerekprogramokon

A szakemberek 25 budapesti rendezvényen mérték meg műszerekkel a zajszintet, ezzel egy időben megkérdezték a szülőket és a gyermeket is, milyen erősségűnek ítélték a zenét. Három kategóriában értékelhették, amit hallottak: pont jó, kicsit hangos és nagyon hangos.

Vicsi Klára beszédakusztikus, egyetemi tanár a méréseket ismertetve felidézett egy extrém példát, amikor egy 12 évesnél kisebb gyerekek számára szervezett táncversenyen órákon keresztül a káros tartományban szólt a zene. Fényképpel is dokumentálta, hogy a kislányok befogott füllel ülnek a tornacsarnokban, a csúcsértékek - a mérés szerint - elérték a 120 decibelt. Részletezte: a 25 mérési helyszín közül hat esemény volt biztonságos, az összes többi esetében vagy kockázatos vagy veszélyes volt a helyzet. Kirívó példának nevezte, amikor a szülők a vállukon viszik a gyerekeket a koncertre, a gyerek pedig befogja a fülét. Vagy amikor a hangfalra ülteti a gyereket, ami szintén rendkívül károsítja a gyerek hatását.

A szülők hallása már sérült

Gáborján Anita fül-orr-gégész, egyetemi docens kifejtette, az objektív, műszeres vizsgálatot a rendezvények előtt és után is elvégezték. Az akusztikusok által biztonságosnak sorolt kategóriában a gyermek hallása ugyanolyan volt, megfelelően működött a fülük. A kockázatos - 85 decibel feletti - kategóriában minden mért frekvencián romlott a gyerekek fülének működése. Még ha átmenetileg is, akkor is elgondolkodtató – hívta fel a figyelmet. A sok kis zajártalom ugyanis idővel összeadódik, és tartós károsodást okoz. A doktornő kiemelte azt is, sok esetben a szülők sokkal enyhében ítélték meg a zajszintet, mint a gyerekek, meg kell érteni, a gyerekek nem igénylik a túlzott hangerőt.

Kell egy törvény

A munkacsoport a kutatási eredményekre alapozva megalkotott egy törvényjavaslatot, amely jelenleg az Igazságügyi Minisztériumban várja sorsát. Márki Ferenc villamosmérnök, egyetemi docens arról beszélt, a törvénytervezetben a szakirodalom adataira támaszkodva életkoronként szabályoznák a zajterhelést, és azt az időtartamot, amit a zajban el lehet tölteni. Öt decibelenként állapítottak meg kategóriákat A-F-ig, 70 decibeltől egészen 95-ig. A rendezvények plakátjain fel kellene tüntetni a besorolást, és nagyon hangos program esetén hallásvédő eszközt is kell majd biztosítani a javaslat szerint, persze nem ingyen.

Korlátoznák azt is, milyen közel mehetnek a gyerekek a hangszórókhoz, és lesz időkorlát javaslat is. Az életkorral mind a terhelés, mint az időtartam is nőhet. A Világgazdaság kérdésére azt mondták, maga a törvényjavaslat a fogyasztóvédelmi törvény rész lenne, így a szankcionálást a fogyasztóvédelmi törvénybe építve fogják kidolgozni.

A szülők és a pedagógusok a www.ovdafuled.hu oldalon találhatnak további információt.