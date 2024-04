Európa egyik központjává válhat Budapest A kiemelt beruházásokért felelős kormánybiztos, Fürjes Balázs a Világgazdaság ingatlanpiaci konferenciáján a magyar fővárosról beszélt. Kitért a két nagy egyetemi beruházásra, jelesül a Ludovika Campusra is, ugyanis a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új épületeit hozzák létre az Orczy téren. Ennek következtében Budapest egyik legnagyobb lepusztult zöld területét is megújítják – mondta már 2018-ban, és nem csak az egyetemisták, hanem az egész lakosság élvezheti majd ennek előnyét, ugyanis közparkként is funkcionál majd.