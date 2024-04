Közzé tette legfrissebb konjunktúra jelentését a Német-Magyar Ipari és Kereskedelemi Kamara (DUIHK). A sorozatban harmincadik felmérés ezúttal azt tárta fel, milyen várakozásai vannak a magyarországi német cégeknek a 2024-es évről gazdasági szempontból.

Megkérdezték a német cégeket, mit gondolnak a magyar gazdaságról: mondtak hideget-meleget (Fotó: Csapó Balázs)

Az eredményeket Sávos András, a szervezet elnöke és Dirk Wölfer kommunikációs vezető ismertette szerdán délelőtt a DUIHK budapesti székházában. Előzetesen érdemes tudni, hogy a kamara konjunktúra-jelentése nagy horderejű: több mint húsz éve, 1993-ban és 1994-ben született meg az első ilyen elemezés.

Miért fontos, mit gondolnak a német cégek a magyar gazdaságról?

A jelentőségét az adja, hogy a magyarországi német vállalatok több 2500-an vannak, köztük világmultik, de számtalan kisebb vállalkozás is. Tevékenységüket tekintve dominál a járműipar. Kiemelten fontos szereplői a magyar gazdaságnak, hiszen

évről évre 3-4 milliárd euró értékben hajtanak végre tárgyi beruházásokat, amelyek hozzáadott értéke eléri a 10 milliárd eurót.

Az általuk foglalkoztatott munkaerő létszáma meghaladja a 220 ezer főt, ami azt jelenti, hogy a versenyszektorban dolgozók közül (mintegy 2,5-3 millió fő) körülbelül minden tizedik valamelyik német hátterű céggel áll munkaviszonyban.

A magyarországi német cégek külkereskedelmi forgalma 67,7 milliárd euróra rúgott a legutóbbi lezárt üzleti évben, az éves árbevételük pedig 55 milliárd euró volt 2022-ben. A teljes hazai járműipar forgalmából 62 százalékos részesedést tudnak magukénak. És még egy markáns adat: a magyarországi vállalati 11 százalékát termelik meg az itteni német cégek. Tehát ezek a társaságok formáltak most véleményt és értékelték a magyar gazdaságot, nem is kevesen: 250 menedzser és cégvezető. Hozzá kell tenni, hogy köztük vannak magyarországi vállalatok vezérigazgatói és ügyvezetői is.

De nem csak a németországi cégeknek kiemelt Magyarország, hanem Németország számára is a régió. A német kivitel 16 százaléka irányul ebbe a térségbe, ami nagyjából 240 milliárd eurónak felel meg. Ez lényegesen öbb, mint amennyit Németország az USA-ba, Kínába vagy Franciaországba exportál. A tőkebefektetésekről pedig az mondható el, hogy az elmúlt években 110 milliárd német euró áramlott be Közép-Kelet- Európába, ami ha csak kevéssel is, de meg fölötte van a Kínába irányított FDI-nak.