Azt javaslom, hogy a kormány avatkozzon be az üzemanyagárakba a holnapi kormányülésen – ezt válaszolta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Index kérdésére egy sajtóeseményen, miután a múlt héten a KSH közölte a régiós üzemanyagárakat. Korábban a tárcavezető ettől tette függővé, hogy belenyúljon az üzemanyagpiacba a kabinet, ha a számok igazolják a kormány állítását, hogy a régiós középmezőny fölé csúsztak az árak az elmúlt időszakban A miniszter úgy látja, az üzemanyag-kereskedők már most érzik azt, hogy túl nagy árréssel dolgoznak, ezért csökken a héten is az üzemanyagok ára.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető jelezte, a régiós átlaghoz képest magasabb árakat nem az adótartalom indokolja, nem ebben, hanem a teljes árban látja különbséget. Hangsúlyozta, hogy bármilyen döntést hoz is, a kormány a családok érdekeit fogja szolgálni, azt viszont elismerte, hogy az adók kérdése költségvetési kérdés is.

Felbontjuk az árakat, és megnézzük, hogy ki a hibás. Aki a hibás, az fog fizetni

– mondta Nagy Márton, hozzátéve, tisztában vannak azzal, hogy a benzin vagy a gázolaj esetében mennyi kerül vissza a kiskereskedőhöz profitként, ez a benzin esetében 80 forint, míg a gázolaj esetében 45 forint.