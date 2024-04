Megvan a magyar kormány mozgástere az üzemanyagok árcsökkentésére: lefaraghat az érintett termékek mintegy 50 százalékos adótartalmából – válaszolt a Világgazdaságnak a Független Benzinkutasok Szövetségének (FBSZ) elnöke. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára szerint is csak adócsökkentéssel nyomható le az üzemanyagár úgy, hogy ne keletkezzen zavar a piac működésében.

Olcsóbb lett a kőolaj, olcsóbb lett az üzemanyag is / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A szakmai képviseletek vezetőit annak kapcsán faggatta lapunk, hogy a kormány szerdán megvitatja, lépjen-e, ha pedig lép, akkor mit a rendkívül magas magyarországi üzemanyagárak féken tartása érdekében. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter ugyanis a múlt héten jelezte, nem kizárt az ársapka újbóli bevezetése, de vannak más eszközök is, például az árrés szűkítése.

Lehetséges tehát a

hatósági ár újbóli elrendelése,

hozzá lehet nyúlni az üzemanyag-kereskedők nyereségéhez,

csökkenthető az árszerkezet bármely további eleme,

de úgy is dönthet a kormány, hogy mégsem lép.

Találgatás helyett helyzetkép

Ezek várható hatásáról azonban Egri Gábor nem kívánt találgatni, mondván, meg kell várni, hogy megjelenjen a közlönyben az új üzemanyag-rendelet, viszont rámutatott néhány lényeges dologra.

„Az alaphelyzet az, hogy ebben a feszült ellátási helyzetben nem hergelni kellene a benzinkutasokat, hanem megnyugtatni

– mondta az FBSZ vezetője –, hiszen az olaj Magyarországra Ukrajnán át érkezik, amely most kapott olyan 60 milliárd dollárt, amelyből fegyverkezhet”. Magyarázata szerint Oroszországból, harmadik országba nem exportálható olaj, így az Ukrajnán keresztüli esetleges elakadása esetén a Slovnaft sem segítheti ki a magyar piacot. Háborús feszültség van a Hormuzi-szorosban is, amely a világpiacra jutó olaj negyedének az útvonala.

Az árstop megmutatta, hogy „nem tudjuk magunkat ellátni” – utalt Egri Gábor a százhalombattai finomító műszaki zavaraira és a tankolás korlátozását előíró rendeletekre.

Furcsállta a szerinte Nagy Márton miniszter által megrendelt térségi KSH-adatokat is, amelyek kimutatták a hazai üzemanyagok drága voltát. Emlékeztetett, hogy maga a Központi Statisztikai Hivatal is kísérletinek nevezi a saját statisztikáját, amelyeket (közleménye szerint) a legújabb, innovatív módszertani eljárásokra, alternatív adatforrásokra épülve publikál. Ez, és más, a médiában olvasható vélemények alapján Egri Gábor úgy látja: elég sok kérdést felvet, ha a kormány egy kísérleti módszertanon alapuló számításra alapozza a döntését.

Az FBSZ a MÁSZ térségi összehasonlító adatait viszont döntően el tudja fogadni.

Az az üzemanyagár-csökkentés szent tehene

„Az elsődleges szempont az, hogy a magyar gazdaság el legyen látva üzemanyaggal” – jelentette ki Egri Gábor. Úgy látja, hogy a kormánynak megvan a mozgástere az üzemanyagok árának lefaragásához, hiszen bármikor hozzányúlhat azok mintegy 50 százalékos adótartalmához. Ugyanakkor ilyen nagy költségvetési hiány mellett nem bízik abban, hogy ilyen döntés születne.

Ennek ellenére az adók csökkentésében látja a kormány mozgásterét Grád Ottó is. Mint közölte, a piaci működés zavarának okozása nélkül a kormány nem tud belenyúlni az üzemanyagárakba, egyedül azok adótartalmát vehet kisebbre. Szerinte

csökkenthető viszont a jövedéki adó,

csökkenthető az áfa,

eltörülhető a különadó,

és ekkor megmarad a normál piaci működés is. Minden más – jelentette ki – hatósági beavatkozást jelent. Az ársapka mellett ilyen az árrés esetleges szűkítése is, hiszen ahhoz valamilyen módon meg kellene határozni az érintett piaci szereplők működési költségeit is.

A világpiaci árak nem hazudnak

Azonban a világpiaci események kedvező alakulásának köszönhetően várható, hogy szerdán nem lép semmit a kormány. Ugyanis:

a kőolaj világpiaci ára egy hét alatt mintegy 5 százalékkal – hordónként 92 dollárról 87 dollár alá – esett,

a gázolaj rotterdami jegyzése a két héttel ezelőtti, 863 eurós tonnánkénti áráról 811 dollárra szelídült, és hasonlóan esik a termék mediterrán piaci jegyzése,

a benzin ára is gyengül, de szezonális okokból csak kisebb mértékben.

Az tehát, hogy a gázolaj hazai ára most 8 forinttal esik, a világpiaci folyamatok lekövetését mutatja és nem (ahogy az helyenként olvasható) Nagy Márton bejelentésére való reagálást – mutatott rá a MÁSZ főtitkára.

Az egyébként külön történet, hogy térségi összevetésben hol áll a magyarországi üzemanyagok adótartalma. Annak ugyanis, aki tankol, sovány vigasz, hogy ebből a szempontból a régiós középmezőnyben vagyunk. Erről a Világgazdaság már részletesen beszámolt, ahogyan az üzemanyagár-képzés érdekességeiről is közölt egy figyelemfelkeltő jegyzetet.