Szívelégtelenség: speciálisan képzett nővérek és a mesterséges intelligencia is lendíthet az ellátáson

Annak ellenére, hogy a szívelégtelenség a felnőtt népesség 2 százalékát érintő betegség, és a gyakoribb ráktípusokkal megegyező halálozási aránnyal rendelkezik, gyakran nem megfelelően diagnosztizált – emelte ki közös közleményében a Magyar Kardiológusok Társasága és az AstraZeneca.

Szívelégtelenség: a kórházi felvételek egyik vezető oka, így jelentős gazdasági terhet ró a magyar egészségügyre / Fotó: AstraZeneca

Magyarországon körülbelül 200 ezer ember érintett szívelégtelenségben. A betegség általi egyéves halálozás hazánkban magas, eléri a 17 százalékot.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója, a Kardiológia Tanszék vezetője a Magyar Kardiológusok Társaságának (MKT) tiszteletbeli elnöke hangsúlyozta: „2024 tavaszán Kelet-Közép-Európa és a balti régió tizenegy országában végzett felmérés által országspecifikus adatok állnak rendelkezésre, amely további szakmai javaslatot is megfogalmaz az egyes országok számára a szívelégtelenség kezelésére. A betegség felismerésében

háziorvosok,

kardiológusok és

belgyógyászok vesznek részt.

A kezelést főként az alapellátást végző központokban kezdik meg, de több speciális centrum is létezik, amely kifejezetten a szívelégtelenségre szakosodott. A következő időszakban ezeknek a munkáját szeretnénk tovább segíteni.”

Az MKT és az AstraZeneca stratégiai keretszerződést kötött, és összhangban a felmérés hazai ajánlásával az együttműködésnek része a szívelégtelenség-centrumhálózat fejlesztése, a szakemberek képzése, a specifikus diagnosztikus módszerek bevezetésének támogatására, illetve az adatvezérelt egészségügyi és mesterségesintelligencia-megoldások közös kutatása és fejlesztése.

Komplex ellátást igényelnek a betegek

Az együttműködés egyik eleme a nővérek továbbképzése. A szívelégtelenségre specializálódott nővérek szerepe elengedhetetlen, ugyanis nemcsak az orvos munkáját segítik, hanem megfelelő képzés mellett önálló tevékenységet végeznek.

Kiemelt cél a jelenlegi 20 szívelégtelenség-centrum fejlesztése és további centrumok létrehozása.

A centrumok komplex ellátást tudnának biztosítani, amibe beletartozik a betegek edukációja is. A betegek ellátásában a telemedicinának is kiemelt szerepe lenne, így ugyanis könnyen tudják a szakemberek távolról is monitorozni, mi történik a betegekkel.

Retrospektív adatelemzés készül

Az együttműködés részeként a hatékonyabb kezeléshez és megelőzéshez egy átfogó körkép is készül a szívelégtelenségről, miután szükség van új hazai epidemiológiai adatokra. Ennek keretében többek között

olyan kérdésekre keresik a pontos válaszokat, hogy hány beteg van ma Magyarországon, akik szívelégtelenséggel küzdenek, milyen más betegségeik vannak, milyen gyógyszereket kapnak.

A Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoportja, illetve az AstraZeneca adatelemzési kutatást indított a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási adatbázisain adatbányászati és statisztikai módszerekkel – közölte a Magyar Kardiológusok Szövetsége és az AstraZeneca.