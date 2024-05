Egy mindennél erősebb mesterséges intelligencia van készülőben

Egy titokzatos elképesztően erős csetbot rövid időre elérhetővé vált az Interneten, majd hirtelen el is tűnt. Nem tudni pontosan milyen vagy melyik mesterséges intelligencia rendszerről volt szó, az viszont egyértelmű, hogy az eddig ismert egyik legerősebb csetbotok közé tartozik. Az MI rendszert először a LMSYS ORG oldalon fedezték fel.

Egy mindennél erőssebb mesterséges intelligencia van készülőben / Fotó: Shutterstock

Az LMSYS ORG egy MI-rendszereket összehasonlító és rangsoroló oldal. Az éppen aktív felhasználók arra lettek figyelmesek, hogy egy „gpt2-chatbot” nevű eszköz elérhetővé vált, majd mire érdemben kezdhettek volna vele valamit, az el is tűnt. Így is gyorsan híre ment az újdonságnak, mivel

a felhasználók szerint olyan erős, mint az OpenAI ChatGPT-jének legújabb verziója.

Néhányan azt is megállapították, hogy bizonyos teszteken jobban teljesített, mint az összes többi modell. Sokan azonban megjegyezték, hogy nincs információ arról, hogy a modell honnan származik, ami csak erősítette a titokzatos MI-rendszer körül kialakult találgatásokat. A LMSYS ORG azóta elárulta, hogy részt vesznek a gpt2-chatbot tesztelésében, de nem árulhatják el, hogy melyik cég fejleszti – írja a The Independent.

Sokak szerint egyszerűen az OpenAI új rendszeréről van szó.

A kiadatlan mesterséges intelligencia-modellek olyan vállalatokon belül, mint például az OpenAI, heves spekulációk tárgyát képezik. Egyes pletykák azt sugallják, hogy az OpenAI olyan új technológiát fejlesztett ki, amely állítólag annyira erős, hogy több dolgozó is aggodalmát fejezte ki a vezetői felé.

Az MI-rendszerek sokakat aggodalommal töltenek el az egyelőre homályos jogi kérdések miatt, és már többször is bepereltek emiatt mesterséges intelligenciát fejlsztő cégeket. Legutóbb nyolc amerikai lap indított pert az OpenAI és a Microsoft ellen a szerzői jogok megsértése miatt a New York-i szövetségi bíróságon. A The New York Daily News, a Chicago Tribune, a Denver Post más lapokkal közösen azt állítja, hogy a technológiai vállalatok szerzői jogi oltalom alatt álló több millió cikket használtak fel bármilyen engedély vagy ellentételezés nélkül ahhoz, hogy segítségükkel fejlesszék a mesterséges intelligenciájú chatbotok képességeit.