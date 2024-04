A közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet (a továbbiakban: KRESZ) szerint a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezést, valamint azt a járművet, amelyben a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezés üzemel, a közúton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos- és járműforgalmat indokolatlan mértékben ne akadályozza – írta a Világgazdaság megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata. Hozzátették: a KRESZ vonatkozó bekezdése ugyan lehetővé teszi, hogy az a jármű, amelyben a közúti ellenőrző berendezés üzemel, a járműforgalom elől elzárt területen, továbbá a közútnak azon a részén is elhelyezhető, ahol a járművek megállása vagy várakozása tilos, a rendőrség mégsem él ezzel a lehetőséggel. Szerintük ennek oka részben a közlekedésbiztonság szem előtt tartása, másfelől az állampolgárok és a rendőrség közötti bizalom erősítése. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bár a jogszabály lehetőséget ad rá, a rendőrök mégis más módját választják a traffipaxozásnak, noha a közelmúltban az ellenkezőjére is volt példa.

Traffipax: bárhonnan mérhetnének a rendőrök, mégsem teszik meg /Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap

Traffipax: 24 órás Speedmarathont tartanak a héten, valamennyi sebességmérő eszközt bevetik

A téma már csak azért is aktuális, mert az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának éves ellenőrzési terve alapján 2024. április 15. és április 21. között, vagyis ezen a héten Magyarországon is fokozott ellenőrzést tartanak. A mostani időszak középpontjában ráadásul a gyorshajtás lesz. Az akció csúcspontja pénteken lesz, amikor 6 órától kezdődően úgynevezett 24 órás Speedmarathont is tartanak, melynek során valamennyi sebességmérő eszközt bevetik.

A kormány szeptember 1-jétől megemelte a sebességhatár átlépéséért járó bírságok összegét. Az alábbi táblázatban láthatjuk, hogy az egyes megengedett sebességhatárok átlépése esetén mekkora bírsággal kell számolni.

Nem bevételi lehetőségként tekintenek a sebességmérésre

A rendőrség arra vonatkozóan nem gyűjt adatokat, hogy a sebességhatárok túllépése a magyar közutakon milyen tendenciát mutat.

A feltárt jogsértések számából nem lehet megalapozott következtetést levonni, ugyanis a szankcionált esetek száma függ attól, hogy mekkora járműfogalommal jellemezhető úton és mekkora időtartamban végez a rendőrség sebességellenőrzést, és ott milyen gyakoriak a jogsértések

– mutatott rá az ORFK Kommunikációs Szolgálata.

A közhiedelemmel ellentétben a rendőrség nem bevételi lehetőségként tekint a traffipaxozásra, mivel a kiszabott közigazgatási bírság összegét a Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett központosított beszedési számlára kell befizetniük.