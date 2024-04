Vállalkozásfejlesztés: a helyi kamarák összehangolják lépéseiket

„Nagyon fontos, hogy a vállalkozásfejlesztés ne csak döntéshozói marketingszlogen legyen” – mondta Krisán László, a Kavosz Zrt. vezérigazgatója a Velünk a vállalkozásodért című konferencián, Szegeden. Úgy véli, több olyan szakmai szervezet működik, amely zászlajára tűzte a vállalkozásfejlesztést, így az iparkamarák és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Érdekvédelmi Szervezete (VOSZ). Krisán László a konferencia kerekasztal-beszélgetésén Dunai Pétert, az MKIK főtitkárát, illetve Perlusz Lászlót, a VOSZ főtitkárát kérdezte, milyen szolgáltatásokkal igyekeznek megkönnyíteni a tagjaik üzletmenetét.

Perlusz László (VOSZ) és Dunai Péter (MKIK) főtitkár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Dunai Péter azt mondta, hogy a vállalkozások a kamarák országos hálózatán, illetve a megyei kamarákon keresztül kerülhetnek kapcsolatba a szervezettel. Hozzátette, ma már a kamarák a gazdasági és vállalkozásfejlesztési tanácsadáson kívül jogi, külpiacra jutási tanácsadással is foglalkoznak, illetve pályázatfigyeléssel és persze pályázati tanácsadással is rendelkezésre állnak. A legnagyobb hangsúly a digitális transzformáción és az új technológiák megjelenésén, illetve a vállalati alkalmazáson van. Éppen ezért a szervezet olyan rendezvényeket és a programsorozatokat is szervez, amelyek tájékozódási pontokat jelentenek a vállalkozások számára ez irányban.

Perlusz László válaszában kifejtette, a VOSZ és a helyi kamarák összehangolva dolgoznak egymás mellett. A kamarai munka elsősorban a már működő vállalkozásokra fókuszál, míg a VOSZ felvállalta a kezdő vagy leendő vállalkozások fejlesztését. A főtitkár kiemelte, hogy náluk is a digitális fejlesztések jelentik a fő fókuszt.

Az egykori IFKA, ma Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség fő fókuszában ugyanakkor a fenntarthatóság, vagyis a kis- és közepes vállalatok ESG-szabályokhoz való igazodásának segítése és persze az energiahatékonysági fejlesztések állnak – mondta Billo Kármen, a szervezet szakmai vezetője.

Kiemelte, hogy most indul egy energetikai tanácsadói programjuk, amelynek keretében a cégek energetikai stratégia kidolgozására szánt költségeinek 70 százalékát most átvállalja az ügynökség. Ez már egy kapcsolódási pont az ESG-hez, amely a nagyvállalatokon keresztül a beszállítóikra is munkát ró.

Szelényi Viktor, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletfejlesztési igazgatója a támogatott hitelprogramokról beszélt. „Ma ezek rendkívül fontosak, hiszen tavaly szinte teljesen megállt a vállalati hitelezés (a megugrott kamatterhek miatt), kizárólag a támogatott hitelek voltak kelendők” – mondta.