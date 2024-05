A turizmus lehet Észak-Magyarország kitörési pontja

Bár a vendégéjszakák száma nem alacsony, a szálláshelyek kihasználtsága 55–60 százalék, amelyet van hova fejleszteni – hangzott el a miskolci gazdaságfejlesztési konferencián, ahol a nap második felét a kerekasztal-beszélgetések adták, három téma köré csoportosítva.

Nem csupán adottságokra van szükség, hanem azok megmutatására és élményekre, aktív turizmusra – állítják a kerekasztal-beszélgetés résztvevői / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az egyik ilyen a térség idegenforgalma, a cél, hogy a turizmus a 11-12 százalékához járuljon hozzá, ám ennek teljesítését a pandémia megzavarta. A régióban több nívós szálláshely van, de kell, hogy kínáljon a térség olyan attrakciókat, amelyekért érdemes idelátogatni, és amiért a harmadik legnépszerűbb turisztikai célpont lehet Észak-Magyarország. A fő célpontok Tokaj-Hegyalja és a Zemplén.

Nem csupán adottságokra van szükség, hanem azok megmutatására és élményekre, aktív turizmusra – fejtették ki a résztvevők: Bágyi Péter, a Hotel Bodrog Wellness szállodaigazgatója, a BOKIK Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztály elnöke, Piskóti István, a Miskolci egyetem Marketing és Turizmus intézetének igazgatója, Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, valamint Dankó Dénes Sátoraljaújhely alpolgármestere, a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusért Egyesület elnöke.

Szóltak arról is, hogy a balatoni vendégek idecsábítása nehéz feladat. A turisták mozgási útvonala ugyanis északról délre, illetve keletről nyugatra történik. A kulturális adottságok mellett a természeti értékek is dominálnak, van mit kiaknázni: a fürdőhelyeket, illetve hegyvidéket. Ezen kívül jelen van a borkultúra és az aktív turizmus is, például a túrázás, az evezős sport, vagy a hegyi kerékpározás. A zöldturizmus is jó irány, reagálva a megváltozott szokásokra.