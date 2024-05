Ezerforintos autópálya-matrica: Gulyás Gergely nyitva hagyta a bevezetését

Némiképp meglepetést okozott, hogy az Országgyűlés gazdasági bizottság jóváhagyta az egynapos autópálya-matrica árának tetemes csökkentését. Erről azonban még a parlamentnek is szavaznia kell. Most pedig az is kiderült, hogyan viszonyul a kérdéshez a kormányzat.

Figyelemre méltó hír volt a héten, hogy az ezerforintos autópálya-matrica ötlete egy lépéssel közelebb került a bevezetéséhez. Ezerforintos autópálya-matrica: Gulyás Gergely nyitva hagyta a bevezetését / Fotó: Karnok Csaba Egészen pontosan az történt, hogy kedden az Országgyűlés gazdasági bizottsága, köztük a kormánypárti képviselők is támogatták az erről szóló jobbikos javaslatot, ami azt jelenti, hogy az indítvány a plenáris ülés elé kerülhet. Vagyis ha minden igaz, a parlament szavazhat az egynapos autópálya-matrica ezerforintos áráról. A Jobbik egyértelműen sikerként értékelte a fejleményt, ugyanakkor a kormány álláspontja eddig nem jelent meg a kérdésben. Mit mond a kormány az ezerforintos autópálya-matricáról? A csütörtöki kormányinfón (a felvételen 1 óra 14 percnél hallható ez a rész) azonban Gulyás Gergelynél rákérdeztek az újságírók az ügyre. Arra voltak kíváncsiak, hogy a kabinet támogatja-e a fideszes bizottsági tagokhoz hasonlóan, hogy Magyarországon legfeljebb ezer forintba kerüljön az egynapos autópálya-matrica. A Miniszterelnökséget vezető miniszter nem tért ki a válasz elől. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a kormány nem tárgyalta ezt a felvetést, éppen ezért nem is tud arról nyilatkozni, hogy egyetért-e vele. Tehát Gulyás Gergely nyitva hagyta a kérdést. Az egynapos autópálya-matrica egy új útdíjtermék, amelynek bevezetése egy uniós irányelv átültetésére vezethető vissza, amelyet még 2022. február 24-én fogadott el az Európai Parlament. Az, hogy itthon is megjelenik az egynapos matrica, még tavaly november végén vált ismertté. Az már az idén március végén vált hivatalossá, hogy április 1. a bevezetés dátuma. Az ára – az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve, az úgynevezett Eurovignetta-irányelv rendelkezéseinek megfelelően – személyautóknak (D1 kategória) 5150 forint. Vagyis a bizottsági javaslat ezt vinné le maximum 1000 forintra. Megszavazhatja a parlament az ezerforintos autópálya-matricát? Hogy ha mindez valóban szerepelni fog a parlament napirendjén, még akkor is nagy kérdés, hogy vajon többsége kapna-e. Érdemes tisztában lenni vele, hogy kinek éri meg egyáltalán az egynapos úthasználati jogosultság. Az államnak biztos, hogy nem, hiszen lényegében bevételkiesést termel az országok útdíjrendszereiben: egy drágább útdíjtermék (heti) felől egy olcsóbb felé tereli a vásárlásokat. A változásnak tehát az államkassza nem, csupán az átutazó, az úgynevezett tranzitforgalom örülhet. Éppen ezért némiképp meglepetést jelentene, ha az állam az ő javukra mondana le bevételről és csökkentené 1000 forintra az eddigi 5150 forintos árat. Az egynapos matricán kívül Magyarországon a legalacsonyabb díjú matrica a tíznapos, amelynek az ára járműkategóriánként változik, de D1 és D2 kategóriában 6400, illetve 9310 forintot kérnek el érte. Márciusig ezt a terméket vásárolták meg azok is, akik valahol belépnek az országhatáron, majd ugyanaznap ki is lépnek az ország területéről. Ennél jóval olcsóbb, 5150 forint már jelenleg is az egynapos jogosultság. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a magyar járműtulajdonosokat aligha érinti negatívan az egynapos matrica áprilisi bevezetése, mivel az ő köreikben a 6600 forintba kerülő éves vármegyematrica a legkelendőbb. De az persze elképzelhető, hogy aki eddig heti matricát vásárolt, az már az egynaposat részesíti előnyben.