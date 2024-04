Információink szerint már hónapok óta toborozzák a McDonald’s legújabb éttermének a dolgozóit, sőt most is várják a jelentkezőket. Egy jelenleg is aktuális hirdetés szerint hosszú távra, minimum 16 éves munkavállalók jelentkezését várják, akik kommunikációs szinten beszélik a magyar nyelvet.

Maglódon nyithat új éttermet a McDonald’s / Forrás: maglod.hu

A hirdetésben azt is kiemelték, hogy nem kell megvárni a hó végét, akár hetente el lehet kérni a fizetést.

A Világgazdaság úgy tudja, hogy

a korábbi tervek szerint Maglódon, az Auchan kereskedelmi lánc mellett nyílik meg a McDonald’s új étterme. A nyitás várhatóan júniusban lesz.

Korábban megírtuk, hogy megnyílt Esztergom város első McDonald’s étterme. A beruházás megvalósítása közel kétszáz ember több mint hét hónapon át tartó összehangolt munkáját igényelte. Az étterem több mint 70 ember számára biztosít munkalehetőséget. Az akadálymentesített vendégtérben 90, a teraszon további 30 ülőhely várja a vendégeket, az új egységgel pedig a McCafé is megérkezett a városba.