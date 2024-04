Pénteken megnyílt Esztergom város első McDonald’s étterme. A beruházás megvalósítása közel kétszáz ember több mint hét hónapon át tartó összehangolt munkáját igényelte – közölte az étteremlánc.

Újabb hazai nagyvárosban nyitott éttermet a McDonald’s / Fotó: Ancsin Gábor

A Simor János utcában kialakított egységben a Jövő Élménye koncepciónak megfelelően kiemelt szerepet kapott az innováció és a digitális fejlesztés. A korszerű étterem több mint 70 ember számára biztosít munkalehetőséget. Az akadálymentesített vendégtérben 90, a teraszon további 30 ülőhely várja a vendégeket, az új egységgel pedig a McCafé is megérkezett a városba.

A 2019-ben útjára indított növekedési stratégiánk egyik legfontosabb eleme, hogy új éttermeinkkel olyan városokban és településeken is megjelenjünk, ahol korábban erre nem volt lehetőségünk

– indokolták az étterem megnyitását. Hangsúlyozták, hogy a környezet kialakítása során arra is nagy figyelmet fordítottak, hogy az étterem illeszkedjen a város karakteréhez, a zöldterülettel határolt sétányon pedig a vendégek kényelmét szolgáló utcabútorokat helyeztek el. Az étterem környezetének rendezésekor egy kertet is létrehoztak, ahol egy egyedi kerti bútorzat is helyet kapott, és ide került a márványgörgetegből megépített Meki logóba elhelyezett alapkő is.