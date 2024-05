Figyelemreméltó céges változást vett észre a Budflyer. A légiközlekedési blog pénteken este számolt be róla, hogy a céges nyilvántartásokban megjelent egy új vállalat, amely a Hungary Cargo Airlines Kft. nevet kapta.

Új magyar légitársaság a láthatáron? A semmiből megjelent a titokzatos Hungary Cargo Airlines / Fotó: Hungary Cargo Airlines / Facebook)

A titokzatos társaság már meg is jelent a közösségi médiában, a Facebook-oldalán pedig nyilvánosságra hozott egy logót, amely a magyar zászló színeit viseli. Igaz, mostanra meglehetősen lecsupaszították a felületet, de a logó továbbra is elérhető.

A Hungary Cargo Airlines megjelenése mindenképpen különleges, de a tényleges jelentőségét egyelőre nehéz megmondani. A Budflyer mindenestere arra a következtetésre jutott, hogy

akár új magyar cargo légitársaság is létre jöhet hamarosan.

Nem lehet kizárni, hogy valóban eljut erre a végkifejletre a folyamat, de egyelőre még nem tart itt. A cégbíróság adataiból átszik, hogy a Hungary Cargo Airlines nevet ugyan valóban frissen, március legvégén vette nyilvántartásba a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, azonban nem új cégalapítás történt, hanem egy létezőnek az átnevezése. Egészen pontosan a 2021 áprilisában létrehozott Universal Translink Airline Hungary Kft. (UTA Kft.) vette fel a Hungary Cargo Airlines nevet.

Az UTA Kft.-t Vecsésen, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Cargo City bázisán jegyezték be, mostanra a ferihegyi repülőtér egyik legnagyobb cargoszereplője. Varga Gábor ügyvezető egy 2022-es interjúban arról beszélt, hogy kínai háttérrel bírnak, legfontosabb céljuk pedig a Kína–Európa közötti legstabilabb és legmegbízhatóbb légi híd biztosítása folyamatosan bővülő légi kapacitásokkal.

Varga Gábor a 2022 novemberi nyilatkozatában felidézte, hogy két évvel korábban indultunk a Hainan charterrel, amit a Coid-világjárvány alatt kialakult kereslet és kínálat nyomán átalakított preighter járatokkal (eredetileg kereskedelmi repülőgépek, de az utasterüket teherforgalomra használják – a szerk.) teljesítettek. Aztán 2022 végén már nyolc légi járattal biztosítottak kapacitást Csengcsou (CGO, az ottani reptér Kína ötödik legnagyobbja) és Budapest (BUD) között.

Ebből hetente négy BUD–CGO–BUD körjáratot a magyar kormány Wizz Air üzemeltetésű A330-200F cargogépével bonyolítottak.

Ez gépenként 60 tonna import- és 50 tonna exportvolument jelent, azaz havi szinten 1700 tonna árumennyiséget mozgattak. Az itt is említett, a magyar állam tulajdonában álló A330-200F repülőgép kulcsszerepet játszhat a Hungary Cargo Airlines feltűnésében.

Még 2020 szeptemberében vált hivatalossá, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium egy Airbus A330-200F típusú áruszállító gépet vásárolt a Qatar Airways légitársaságtól.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium egy Airbus A330-200F típusú áruszállító gépet vásárolt a Qatar Airways légitársaságtól / Fotó: UTL.com

Néhány hónappal később az is kiderült, hogy a vételár 57,5 millió dollár, átszámítva hozzávetőlegesen 17 milliárd forint volt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter aztán 2021. december 11-n bejelentette, hogy megkezdődik a koronavírus-járvány első hullámát követően vásárolt teherszállító repülőgép kereskedelmi üzemeltetése, amelynek keretében a Wizz Air hetente háromszor fog megfordulni a géppel Magyarország és Kína között. Összefoglalva tehát egy kétségkívül stratégiai fontosságú beszerzéssel az A330-200F

a magyar álam tulajdonába került,

az üzemeltetésével a Wizz Airt bízták meg,

a fuvarokat rá pedig az UTA Kft. szervezte.

Már csak az a kérdés, miért nevezeték át az UTA Kft.-t Hungary Cargo Airlinesra. A Budflyer ismer egy lehetséges magyarázatot: azt pletykálják, hogy a jövőben a Wizz Air helyett egy új cég fogja végezni a magyar Airbus A330-200F üzemeltetését. Ez lehetne a Hungary Cargo Airlines. (Pláne, hogy a kisebbségi tulajdonosa, a kínai Universal Translink Airlines Co. Ltd. jelenleg is a flottája tagjaként mutatja be a repülőgépet.)

Tény, hogy a Hungary Cargo Airlines már álláshirdetéseket is feladott karbantartó, biztonsági menedzser, HR, üzemeltetési és A330-as pilóta pozíciókban. Igaz, ezeket mostanra törölték, de mindenképpen alátámaszthatják a Budflyer információit. De a végére még így is maradt egy kérdés: vajon csak a nevében lesz magyar az új légitársaság vagy esetleg az állam tulajdonosi szinten is megjelenik benne?

Utóbbinak egyelőre nincs nyoma, a Hungary Cargo Airlines tulajdonosai ugyanazok, akik az UTA Kft.-nek is, azaz Wu Jiang magyar állampolgár, aki 50 százalék fölötti mértékű szavazati joggal bír, illetve a már említett Universal Translink Airlines Co. Ltd. Hogy ebben lesz-e változás, az rövidesen elválik.

Addig is érdemes felidézni a 2022 őszént feltűnt Aeroexpress Regional sztoriját. Akkor új magyar légitársaság született, de már a legelején leszögezték, hogy nem akarnak Malév lenni.