Különös üzenet fogadta a Lidl vásárlóit a legnagyobb magyarországi boltlánc 62 szupermarketjében április 8-án – erről a 444.hu írt.

Bizarr tanácsot adott a Lidl a vásárlóknak: olasz extra szűz olívaolaj helyett főzzenek magyar sertészsírral / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A klasszikus A4-es papírra nyomtatott felhívás napok óta kering a magyar közösségi médiában, például az A4_es_ország Facebook-oldalra is kikerült. Itt is közel 300 megosztást ért el, de idővel a világ egykor legnagyobb mémodalán, a 9gag.com-on is megjelent.

A felhívásban egyébként fontos információk kaptak helyet. A Lidl ugyanis arról tájékoztatott, hogy az április 4-től meghirdetett, hatósági akcióban szereplő Bertolli extra szűz olívaolaj termékük 500 ml-es kiszerelésben szállítási probléma miatt nem kapható. Ebben még talán olyan nagy meglepetés nincs, azonban a Lidl arra hívta fel a vásárlóinak a figyelmét, hogy

helyettesítő termékként a Kométa 400 grammos sertészsírját tudják megvásárolni.

Ez már némiképp meglepően hatott, hiszen az olasz extra szűz olívaolaj és a magyar zsertészsír között meglehetősen nagy különbség látszik. A 444.hu meg is kereste a Lidlt, hogy mi vezetett a furcsa javaslathoz. A bolt azzal magyarázta a kialakult helyzetet, hogy a jogszabályi kötelezettségének tett eleget. Az alapvető problémát az okozta, hogy a beszállítójuk nem tudta lefedni olívaolajjal a teljes akciós időszakot, éppen ezért a törvényi kötelezettség miatt valamilyen helyettesítő terméket kellett felkínálniuk az akció utolsó három napjára, vagyis 2024. április 8–10. közé.

A jogszabály előírja azt is, hogy mekkora mennyiségben kell rendelkezésre állnia az akciózott terméknek, a Lidl pedig úgy látta, hogy az érintett olajok-zsírok-margarinok termékkategóriában az aktuális raktárkészletük tükrében a sertészsírból biztosított a megfelelő mennyiség – tárta fel az eset hátterét a kiskereskedelmi lánc.