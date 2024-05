Egyre dinamikusabb a fogyasztás helyreállása – állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közölt kiskereskedelmi adatai kapcsán, melyről részletesen ebben a cikkben írtunk.

Madarat lehet fogatni Nagy Mártonnal: túljutottunk a mélyponton / Fotó: Soós Lajos / MTI

Márciusban tehát 4,2 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene, a Nagy Márton vezette tárca pedig ennek kapcsán arra hívat fel a figyelmet, hogy már három egymást követő hónapban nőtt a fogyasztás. Arra is rámutatott, hogy februárról márciusra 2 százalékos bővülés állt be, ami

2022 márciusa óta a legmagasabb mértékű havi növekedést jelenti.

Márciusban csak az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 807 milliárd forintot, azaz 66,6 milliárd forinttal költöttek többet a családok, mint tavaly márciusban. „Ez a fogyasztás helyreállásának és az óvatossági motívum fokozatos oldódásának a jele” – vonta le a következtetést az NGM. Hozzátették, hogy a kiskereskedelmi forgalom túljutott mélypontján és már a kilábalási szakaszban tart.

Szerintük mindezt támogatta, hogy a kormány hatékony és eredményes intézkedéseivel 2024 márciusára 3,6 százalékra szorította vissza az mértékét, a reálbérek pedig szeptember óta jelentősen emelkednek. Ugyanakkor megjegyezték, hogy az élelmiszerárak csökkenése is érdemben segítette a kiskereskedelmi forgalom bővülését.

Arra is kitértek, hogy a 2024-ben ismét 5 százalék feletti mértékben növekedő reálbérek a belső kereslet helyreállásának és a fogyasztás bővülésének egyik fő hajtóerejét fogják jelenteni, így a kiskereskedelmi forgalomban megfigyelhető növekedési tendencia várhatóan a következő hónapokban is folytatódni fog. Tény: van tér a fogyasztás növelésére, hiszen a kereskedelmi forgalom most a 2021-ben látott szintre kapaszkodott vissza.