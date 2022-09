Óriási a készültség: napokon belül Ukrajnába mehet Putyin

Noha még javában tartanak a népszavazások az oroszok által megszállt ukrán területeken és egyelőre nem túl fényesek a részvételi adatok, Moszkvában ennek ellenére annyira biztosak a végeredményben, hogy máris a csatlakozási ünnepség előkészítése zajlik. Legalábbis erről beszélt a TASZSZ orosz hírügynökségnek egy magas rangú képviselő.

Fotó: AFP

A politikus szerint – akit az orosz forrás nem nevezett meg – akár már szeptember 30-án megtörténhet a hivatalos csatlakozás a Luhanszki és Donyecki Népköztársaságok esetében, de a herszoni és a zaporozzsjai régió esetében is. A csatlakozási ünnepségeken pedig maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vehet – állítja a képviselő.

Ez azt jelentené, hogy Putyin először látogat a megszállt ukrán területekre, amely óriási fordulópontot hozhat a háború menetében.

A TASZSZ megkereste Jaroszlav Nilovot, az orosz liberáldemokrata párt helyettes vezetőjét is, aki elmondása szerint nem tud ilyenről, de hozzátette: furcsa mód óriási a szenátorokat szeptember 30-ig háromszori PCR-tesztre kötelezték, hogy részt vehessenek „egy rendkívül fontos eseményen”. Ez az óriási készültség is azt jelzi, hogy esetleg maga az elnök is részt vesz majd a csatlakozási ünnepségen, Vlagyimir Putyin ugyanis köztudottan tart a koronavírustól, emiatt tart jelentős távolságot minden egyes tanácskozásnál.

A népszavazások keddig tartanak majd, ezek eredményét a Nyugat és Ukrajna már eleve semmisnek tekinti és álláspontjuk szerint nem változik majd semmi a referendumok hatására. Oroszországban ugyanakkor másként látják a helyzetet, szakértők szerint a csatlakozások után Moszkva feljogosítva érezheti magát egy honvédő háború lefolytatására.