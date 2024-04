Az ukrán korrupcióellenes bíróság elrendelte a mezőgazdasági miniszter, Mikola Szolszkij letartóztatását. A Világgazdaság szerdán írt róla, hogy a minisztert azzal vádolták meg, hogy több ezer hektár állami föld ellopásában vett részt, még hivatalba lépése előtt.

Letartóztatták az ukrán állami földeket ellopó mezőgazdasági minisztert, Mikola Szolszkijt / Fotó: AFP

Az ukrán korrupcióellenes ügynökség (NABU) szerint Szolszkij 2017 és 2022 között vezetett egy olyan szervezetet, amely részt vett állami mezőgazdasági területek hűtlen kezelésében az északkeleti Szumi megyében. A csoport a kormányzati mezőgazdasági földhasználati program leple alatt megsemmisítette az állami tulajdonú vállalatok tulajdonjogát igazoló dokumentumokat, a földeket pedig a saját tagjaikra ruházták át. Szolszkij a gyanú szerint 2,7 milliárd forint értékben lopott el földeket, valamint további 1,8 milliárd forint értékű terület megszerzésére tett kísérletet.

A bíróság végzése szerint Szolszkijt 60 napra helyezték letartóztatásba, 2024. június 24-ig. A bíróság több mint 700 millió forintot határozott meg óvadékként

– írta meg az ukrán Ekonomicsna Pravda.

A letartóztatást és a rendkívül magas óvadékot azért tartotta szükségesnek a bíróság, mert fenn áll a veszélye, hogy ha Szolszkij szabad lábon védekezne, akkor

akadályozná a nyomozást, befolyásolná a tanúkat vagy megszökne.

A miniszter ügyvédje szerint a bíróság túlságosan szigorú megelőző kényszerintézkedést rendelt el Szolszkijjal szemben. A védelem szerint a bírósági eljárást nem akadályozná, ha Szolszkij szabadlábon védekezhetne, illetve azt is állította, hogy az ügyészek nem tudják bizonyítani, hogy a miniszter megszökne, vagy befolyásolni próbálná a tanúkat.

Az ügyészek szerint Szolszkij még a hadiállapot ellenére is többször elhagyta Ukrajnát, ráadásul a bűncselekmény súlya is indokolja a fogva tartást. Az ügyvéd szerint az ügyészek csak feltételezésekre alapozzák a vádat. Felhívta rá a bíróság figyelmét, hogy védence miniszterként kizárólag miniszterelnöki beleegyezéssel léphette át a határt, ezek az utak pedig, egyet leszámítva, a munkájával voltak kapcsolatosak. Az az egy magánút egy hivatalosan engedélyezett nyaralás volt. Emellett arra is felhívta a bíróság figyelmét, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának a joggyakorlata szerint egy bűncselekmény súlyosság önmagában nem lehet ok a szabadság korlátozására a tárgyalás alatt.

Az ügyészek eredetileg több mint 1,8 milliárd forint óvadék meghatározását kérték a bíróságtól, de a védelem érvei alapján csökkentették ezt az összeget körülbelül 700 millió forintra.