Orlando Bloom váratlanul Ukrajnába utazott

Ukrajnába utazott Orlando Bloom színész, aki az UNICEF nagyköveteként felkeresett egy kijevi gyerekközpontot és óvóhelyeket is, ahol – mint mondta – „tapintható” volt a lelki gyötrelem.

Látni a gyerekeket, látni a szemükben, a szorongást (...) és mégis az ukrán nép ereje olyan valami, ami igazán félelmetes

– mondta Bloom Volodimir Zelenszkijnek az egyik elnöki ülésen.

Fotó: Getty Images

Zelenszkij és Bloom a deportált gyermekek sorsáról és a nevelőcsaládok szükségességéről tárgyalt. A The Telegraph cikke szerint miután megdicsérte az ukrán elnök helytállását, Bloom egy ajándékot adott a politikusnak, amit korábban egy buddhista mentorától kapott. A brit színész az Instagram-oldalára az írta, hogy

Ukrajnában iskolák ezrei pusztultak el, csaknem 2,7 millió ukrán iskolás kénytelen online vagy vegyes megoldásban tanulni. Körülbelül 1,5 millió ukrán fiút és lányt fenyeget a depresszió, a szorongás és más pszichés problémák.

Korábban Ben Stiller is járt Kijevben, ahol találkozott az ukrán elnökkel. Sean Penn pedig még a háború kitörésekor volt Ukrajnában, ahol Zelenszkijjel is volt találkozója, végül gyalogosan kellett távoznia az országból. Penn később arról beszélt, hogy azóta is a háború körül járnak a gondolatai.