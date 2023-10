A lengyel országgyűlési választásokon leadott szavazatok több mint felét már feldolgozták – jelentette a lengyel választási bizottság.

Kaczynski (jobbra) egyre nagyobb bajban van: a lengyel választások félidei állása szerint az ellenzék alakíthat kormányt. Fotó: NurPhoto via AFP

A legfrissebb adatokból az látszik, hogy ugyan továbbra is stabil, több mint 10 százalékos előnye van a regnáló kormánypártnak, a PiS-nek, mégis egyre távolabb kerül attól, hogy kormányon maradhasson. Ennek az az oka, hogy az ellenzéki, három pártból álló tömbnek együttesen már 50 százalék fölötti az eredménye.

Jelen állás szerint eddig összesen mintegy 9,6 millió szavazatot számoltak meg, ennek alapján:

a jelenlegi kormányzópárt, a PiS 38,23 százalékon áll. Ez egyértelmű csökkenést mutat, korábban 40 százalék körül állt.

Az ellenzéki fő erő, a KO 27,92 százalékot kapott, ami világos növekedés a korábbi 25-26 százalékos részeredményekhez képest.

A Harmadik Út tömörülés, ami a mérleg nyelve lehet, 14,4 százalékon áll, ami ugyancsak növekedés, ha nem is markáns.

A Nowa Lewica most 8,02 százalékon áll, ez lényegében nem változott.

A Konfederacja minimálisan visszaesett 7,33 százalékra a megelőző 7,45-ről.

A Párton kívüli Önkormányzat is stagnál, most éppen 1,91 százalékot ér el.

A számok alakulása azt mutatja, hogy a korábbi 15 százalék körüli PiS-előny egyre olvad. Bár még a szavazatok fele hátravan, a kormánypárt szinte biztosan megnyeri a választásokat, ugyanakkor csodaszámba menne, ha képes lenne megtartani a hatalmát.

Már csak azért is, mert az eddigi reményt keltő mutató is megfordult: a nagyvárosok (amelyek a tapasztalatok szerint inkább baloldali elkötelezettségűek) feldolgozottsági mutatója már alatta van az országos átlagnak. Jelenleg 55 százalék fölött van, míg például Varsóban 48 százalék. Ez azt jelenti, hogy egyre valószínűtlenebb, hogy a PiS-nek maradtak volna olyan tartalékai a szavazatok között, amelyek a formálódó baloldali koalícióval szemben is kormányon tarthatnák. Ehhez körülbelül 48 százalékos eredményt kellene elérnie.