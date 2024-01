Már az orosz lakosok is véget vetnének a háborúnak

Új mélypontra került Oroszországban az Ukrajna ellen vívott háború támogatottsága, egy kutatás szerint ugyanis az oroszok többsége véget akar vetni a konfliktusnak.

Fotó: AFP

Az oroszok többsége támogatja a csapatok kivonását Ukrajnából a háború „céljainak elérése nélkül” – számolt be róla a The Independent a Verstka független orosz hírügynökségre hivatkozva. Az is kiderült, hogy a polgárok a háborút tartják életük legfontosabb és legnegatívabb körülményének, és azt szeretnék, ha a lehető leggyorsabban véget érne.

Ezzel egyidőben Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője azt nyilatkozta, hogy

Ukrajna hiányt szenved a légvédelmi irányított rakétákból, majdnem két év alatt felélte a készleteit.

Ukrajna a 2022. februári orosz támadás óta nagymértékben támaszkodott nyugati szövetségesei katonai és pénzügyi segítségére, de a politikai viszályok miatt az idei év jelentősebb segélycsomagjainak folyósítása elmaradt. Ihnat azt mondta az ukrán televíziónak, hogy Ukrajna „jelentős rakétatartalékot” használt fel, hogy megvédje magát a közelmúltbeli támadások ellen, és hozzátette: „egyértelmű, hogy hiány van a légvédelmi irányított rakétákból”.

Erre megoldás lehet, hogy a Fehér Ház tisztviselői több kockázatitőke-társaság, valamint technológiai és védelmi iparágak vezetőivel találkoztak, hogy megerősítsék a Biden-kormányzat érdeklődését aziránt, hogy Ukrajna hozzáférhessen élvonalbeli amerikai felszerelésekhez.