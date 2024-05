Az amerikai elnök pénteken 19 amerikai állampolgárnak adta át az Elnöki Szabadság-érdemrendet, amely az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetése – számolt be róla az ABC News. Az Elnöki Szabadság-érdemrend díjazottjairól a mindenkori amerikai elnök személyesen dönt. A Fehér Ház feje jellemzően olyanoknak adományozza az elismerést, akikről úgy tartja, hogy különösen sokat tettek az Egyesült Államok biztonságáért, nemzeti érdekeiért, a világbékéért, egyéni illetve közösségi célokért az élet bármely területén.

Michael Bloomberg is megkapta Joe Bidentől a Elnöki Szabadság-érdemrendet / Fotó: Jim Lo Scalzo / EPA / MTI

Joe Bidentől idén 19 személy kapta meg a díjat, de az ünnepélyes átadáson csak 16 ember lehetett ott.

Hárman ugyanis posztumusz kapták meg az elismerést: Jim Thorpe kétszer olimpiai bajnok atléta 1953-ban, Medgar Evers polgárjogi aktivista 1963-ban, Frank Lautenberg amerikai szenátor pedig 2013-ban távozott az élők sorából.

Az ünnepélye átadón Biden többek között

Nancy Pelosi korábbi házelnök, John Kerry volt külügyminiszter és Al Gore egykori alelnök és demokrata elnökjelölt nyakába is akasztotta az érdemérmet.

A díjazottak között volt Michelle Yeoh színésznő, Ellen Ochoa űrhajós, és Katie Ledecky hétszeres olimpiai bajnok úszó is. Szintén megkapta az elismerést Michael Bloomberg is, aki három cikluson át volt New York polgármestere, és sikeres vállalkozó is, többek között a róla elnevezett Bloomberg médiabirodalom egyik alapítója is.