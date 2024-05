Már több mint két éve tart az orosz-ukrán háború, amelynek árnyéra rávetül az ortodox húsvétra is. Az ukrajnai ortodox hívők a háború árnyékában is igyekeznek megőrizni legfontosabb vallási ünnepük méltóságát. Azonban most, az elhúzódó harcok következtében többnyire csak anyák és gyerekeik emlékeznek meg vallásuk kiemelkedő napjáról. Azonban a helyi hatóságok figyelmeztetése ellenére kifejezetten nagy számban tömegesen látogatták és keresték fel a templomokat a lakosok.

Az orosz–ukrán háború miatt gyakran előtörnek az indulatok / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója arról számolt be, hogy a 25 ezer lakosú Nagyszőlősön a civil lakosság nemcsak utcára vonul, hanem az ünnep ellenére ostrom alá vették a hadkiegészítő irodát.

A hatóságok előállították azokat, akik ezt a balhét indították és tettükért garázdaság vétsége miatt akár hét éves börtönbüntetést is kockáztathatnak. A jelentés kiemelte, hogy a hadkiegészítő munkatársai teljes mértékben törvényesen jártak el, amikor a fegyverükkel figyelmeztető lövéseket adtak le.