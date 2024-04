Ferich Balázs társalapítója volt a magyar zenei piac legsikeresebb kiadómenedzsmentjének, a Supermanagementnek. A legsikeresebb magyar előadók tartoznak hozzájuk, mint

Azahriah,

a Wellhello vagy

a The Follow The Flow.

A szakember hosszú betegség után hunyt el, 36 éves volt – írja a Blikk a Forbes értesüléseire hivatkozva.

Nagyon fiatalon hunyt el Azahriah menedzsere / Fotó: Kiss Annamarie

A Supermanagement másik alapítója, barátja Tóth Gergő búcsúzott a Facebookon a menedzsertől. Felidézte, hogy a Cloud 9+ volt az első banda, amelyet sikeresen menedzseltek együtt. Ezután hatalmas kockázatot vállaltak, amikor megalapították a Supermanagementet, ezzel ugyanis lecserélték a nagykiadós hátteret a saját vállalkozásukért. A Wellhellóval indultak, utána leszerződtették az Anna and the Barbies és a Follow the Flow-t. Ezután a kis kiadójukból komoly vállalkozás lett. Dzsúdló után leigazolták Azahriah-t és Desht is.

Tóth Gergő szerint Ferich Balázst imádták az előadóik, kollégái. „Über-maximalista volt a melóban, nem elégedett meg sosem a második hellyel. Folyamatosan azon agyalt, hogyan lehetnénk még jobbak és jobbak.”

Ferich Balázs még csak 36 éves volt. Felesége és két gyermeke gyászolja.