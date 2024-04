Digitális szülőket kell képezni – így meg lehet védeni a gyerekeket az interneten is Az egyre gyorsabban fejlődő és változó technológiai környezetben átalakul a hirdetési piac, a fogyasztói szokások és a valóságérzékelés is, ezért van szükség a szabályokra Börcs Janka, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság főigazgatója szerint. Mindezek nyomán jött létre a Net Coach-program is, mert digitális szülőket kell képezni, hogy a gyermekeket meg tudják védeni az interneten is.