„Meghívtam az uniós költségvetési biztost a déli határra” – közölte Varga Mihály a Facebook-oldalán. Ennek háttere, hogy Magyarország nagyobb hozzájárulást vár Brüsszeltől a határvédelmi költségeihez.

Betelt a pohár Varga Mihálynál: pénzt kért az EU-tól, de nem adtak – a déli határra vinné az uniós biztost / Fotó: Varga Mihály / Facebook

A pénzügyminiszter arról számolt be, hogy még tavaly decemberben levélben fordult az uniós költségvetési biztoshoz, Johannes Hahnhoz annak érdekében, hogy az nagyobb mértékben járuljon hozzá Magyarország határvédelmi költségeihez. Felhívta a figyelmet, hogy Magyarország

a migránsválság 2015-ös kezdete óta hétszázmilliárd forintot fordított határvédelemre, miközben az uniós hozzájárulás mértéke alig haladja meg az egy százalékot

Varga Mihály azt írta, hogy meg is kapta a válaszlevelet, amelyben az állt, hogy az Európai Bizottság egyelőre nem tartja indokoltnak a költségek nagyobb arányú megtérítését.

A pénzügyminiszter azonban nem hagyja ennyiben a dolgot, és arról tájékoztatott, hogy látogatásra invitálta Johannes Hahnt a déli határra, hogy személyesen tájékozódjon

a magyar határon szolgálatot teljesítő katonák, rendőrök és határvadászok erőfeszítéseiről,

illetve a magyar határvédelmi rendszer eredményességéről.

A déli határzárról és az ottani állapotokról korábban számos tudósítás és beszámoló született. Az alább látható videó még 2022 nyarán készült: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tesz jelentést az akkor aktuális helyzetről. Az unió szerepvállalása a határvédelem – amely egyben uniós határ is – finanszírozásában nem először merült fel, korábban Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt róla, ső, levelet is írt ez ügyben.

Az Index friss cikke szerint Magyarország 2015 óta egymillió illegális határátlépést hiúsított meg az ország déli, schengeni határszakaszán. A migrációs nyomás egyre növekszik, csak az idei évben már százezer illegális migránssal szemben intézkedtek a magyar határőrök. Mindez egyre nagyobb terhet ró a nemzeti költségvetésre is.