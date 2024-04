Országjárásra indult Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. A kampánykörút első állomásaként hétfőn a Veszprém vármegyei Nemesgörzsönyben gazdákkal találkozott.

Orbán Viktor helyi gazdákkal találkozott / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher

Az egyik magtárban Orbán Viktor több mint száz környékbeli gazda előtt beszélt; az eseményen részt vett Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárkamara elnöke, Jakab István, a Magosz elnöke, valamint Áldozó Tamás pápai és Tatai László nemesgörzsönyi polgármester is.

A miniszterelnök azt mondta, a magyar gazdák ma jóval erősebbek, mint korábban. Mi ezt folytatni fogjuk, ránk lehet számítani – fogalmazott, megjegyezve: ő Magyarország első falusi miniszterelnöke.

Kitől várjon a magyar gazdatársadalom, a magyar vidék, a magyar falu segítséget, ha nem a közülük jövő miniszterelnöktől

– tette fel a kérdést.

Beszélt arról is, hogy a mezőgazdasági árak összeomlottak, mégpedig Brüsszel elhibázott döntései miatt, és ezt úgy lehet orvosolni, hogy új vezetőket választunk az élére. Orbán Viktor arra kérte a gazdákat, támogassák a Fidesz jelöltjeit, és akkor, ha most nem is könnyű a helyzet, rendbe fogjuk hozni a dolgokat, és a gazdavilág meg fogja találni a számítását.