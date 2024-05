Rossz hír érkezett: megugrott a szamárköhögéses esetek száma itthon

Már a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján is kezeltek idén súlyosan beteg gyermeket szamárköhögéssel. Míg a korábbi években maximum egy-két megbetegedést tapasztaltak éves szinten Magyarországon, addig az idei első negyedévben már 12 esetet regisztráltak – olvasható az egyetem közleményében.

A betegség ellen létezik védőoltás, amelyet a gyerekek kötelező oltásként kapnak meg, de a kisbabákra különösen veszélyes lehet, ha a védettség kialakulása előtt fertőződnek meg a kórral. „Elhúzódó, több mint két hete tartó köhögési rohamok, ezek következtében kialakuló hányás és szamárhangszerű légvétel esetén fel kell merülnie a gyanúnak, hogy szamárköhögésben szenved a beteg” – mondta Pék Tamás.

A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának infektológusa elmondta, hogy

a megfertőződést követő egyhetes lappangási időszakban a betegség még nem jár tünetekkel, utána következik egy egy-két hetes, orrfolyással, enyhe köhögéssel, többnyire láztalanul zajló szakasz, majd legtöbbször ezután lép fel és akár hat hétig is eltarthat a szamárhangszerű köhögés.

A csecsemőknél ez azért különösen veszélyes, mert a köhögési rohamok miatt apnoé is kialakulhat, amikor a gyerekek nem vesznek levegőt, így fulladás vagy szívleállás miatt akár halál is bekövetkezhet. Ugyanakkor esetükben a típusos szamárhang szinte soha nem észlelhető.

Mivel a környező országokban – Ukrajnában, Horvátországban és Csehországban is – meredeken növekszik a szamárköhögéses esetek száma, a betegség hazánkban is újra felütötte a fejét. Ezért közvetlenül a családtervezés előtt állóknak javasolt beadatni felnőttként újra a védőoltást, illetve azoknak a nagyszülőknek is, akiknek a családjában csecsemő él. A kisbabák ugyanis a védettség kialakulásáig magas kockázatnak vannak kitéve.