Az iráni elnök helikopterének két utasával felvették a kapcsolatot – leállították a légi keresést

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, kényszerleszállást hajtott végre az iráni elnököt és a külügyminiszter is szállító helikopter vasárnap. Később a Reuters azt közölte, hogy

az Ebrahim Raiszi iráni elnököt és külügyminiszterét szállító helikopter vasárnap lezuhant, amikor hegyi terepen, sűrű ködben haladt át.

Foto: AFP

A mentést nagyban megnehezíti, hogy eleinte nem tudták pontosan hol landolt a helikopter, a mentőcsapatok pedig a sűrű köd miatt sem tudtak könnyen haladni - írta a Magyar Nemzet.

A lap szerint a Tasnim iráni hírügynökség arról számolt be, hogy

mostanra sikerült meghatározni az elnöki küldöttség pontos helyét. A Tehran Times az iráni Vörös Félhold vezetőjére hivatkozva pedig azt írja, hogy az egyik kutató- és mentőcsapat elérte a helyszínt.

Ezt az információt azonban még nem erősítették meg.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség értesülései szerint az elnök környezetének emberei felvették a kapcsolatot a parancsnoki központtal, ami reményt ad arra, hogy senki sem halt meg a balesetben.

A Mehr iráni hírügynökség arról is beszámolt, hogy a mentést és keresést nem lehet a levegőből végezni, mivel továbbra is rossz az idő, de több hegymászócsapat is érkezett. Ahogy azonban közeledik az este, a sötétedés is nehezíti a mentést.

Frissítés: A segélyszolgálatok szóvivője, Babak Yektaparast elmondta, hogy sötétedés után nem sokkal le kellett állítani a légi keresést az időjárás miatt.