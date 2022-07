Rendkívüli a szárazság a Horvátország északnyugati részén fekvő Isztriai-félszigeten. Az ország Olaszországhoz legközelebb eső részén az elmúlt három hónapban néhol csak négyzetméterenként öt liter eső hullott, de a legcsapadékosabb helyeken sem haladta meg az égi áldás mértéke a 25 litert.

Fotó: Stringer / AFP

Annak ellenére, hogy a térség gazdasági húzóerejének számító idegenforgalmi szektornak ez nem okoz problémát – hiszen a turista akkor boldog, ha nem esik –, az isztriai lakosok aggódnak. A csapadékhiány miatt ugyanis már a félsziget egyes részein korlátozni kellett a vízfogyasztást. Ez leginkább a kertészeket és a mezőgazdászokat érinti, akik a korlátozások miatt nem tudnak öntözni, ezért kiszáradnak a növényeik.

Az olajbogyó válthatja a cseresznyét a magyar kertekben A változó éghajlat miatt északra vándorolnak az egyes növényfajok.

A Glas Istre horvát regionális portál szerint az idei aszály akkora, hogy még a híresen szárazságtűrő olívatermés is nagyon rossz lesz, a bogyók zöme ugyanis már most, zölden lehullott a fákról. A helyzet a horvát tengerpart többi részén sem sokkal jobb, komolyabb esőzés gyakorlatilag sehol sem volt az utóbbi időszakban.

Ezzel párhuzamosan június utolsó napjaiban az országos melegrekord is megdőlt. Kninben 40,2 fokot mértek.Az extrém szárazság és a szokatlanul meleg június miatt a zágrábi kormány múlt héten az egész országban tűzgyújtási tilalmat rendelt el, ennek ellenére idén már 28 komolyabb erdőtűz volt az országban.

Az időjárás Horvátország szárazföldi részein valamivel kedvezőbb volt, bár az idei év ott is szárazabb a megszokottnál. Ez érezhető az idei gabonatermésen is, amely 25 százalékkal gyengébb a tavalyinál. Ha folytatódik a szárazság, akkor a mezőgazdászok szerint idén alig terem majd kukorica, de a napraforgó és a szójatermés is nagyon gyenge lesz, ez pedig további áremelkedéseket eredményez a boltokban.