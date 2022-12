Csendes borzongás vár a lakosság azon részére, amely a megfizethetetlenül magas árak miatt kiszorul a gáz- és az áramszolgáltatásból – figyelmeztet az egyik brit közműcég vezérigazgatója.

Fotó: Barry Lewis / In Pictures via Getty Images

Ennek pedig szomorú vége lesz:

megnő a megbetegedések és a halálozások aránya azok között, akik digitális kapcsolat nélküli, hagyományos, előre feltölthető mérőórákat használnak,

és hasonlítanak az 1970-es években beszereltekre. A Utilita Energy alapítója, Bill Bullen „vörös zászlós” jelentésében foglalta össze a legfontosabb tennivalókat, a dokumentumot a kormánynak is eljuttatta. Ezek közül a leggyorsabban a régi mérőórák okosmérőkre való cseréjét kell elvégezni, így ugyanis a szolgáltatók legalább észlelni tudnák, ha valakinél zuhan a fogyasztás, azaz kimerítette rezsire fordítható keretét.

Egye népszerűbbek a diszkontáruházak Nagy-Britanniában

A régi mérőórák elavultak, az elfogadhatatlan, hogy valaki kényszerből sötétben és hidegben ücsörögjön otthon, úgy, hogy a szolgáltató még nem is tud róla

– hangsúlyozta Bullen. Országszerte összesen 4,5 millió háztartásban van tölthető mérőóra, de csak az ügyfelek fele rendelkezik okosmérővel. A többieknek a postán vagy pedig a boltokban előre kell fizetniük az energiáért. Ha tehát ezeket nem töltik fel, akkor a lámpák kialszanak, a kazánok leállnak, mint ahogy a hűtőgépek, fagyasztók sem működnek, nem is beszélve a melegvíz-ellátásról.

Bullen javasolja a kirívó számlákhoz kanyarított extra tételek megszüntetését, illetve szerinte

azt a tévhitet is le kell rombolni, hogy az intelligens mérőórákra való átállás pluszköltségekkel jár.

Ugyanakkor véleménye szerint az okosmérőkkel el lehetne törölni azt a megbélyegzést, amely az előre feltölthető mérőórákhoz kapcsolódik. Cége egyébként mintegy 1,4 millió háztartást szolgál ki.

Közben a számla napról napra nő. A brit kormány 16 milliárd fontot költ a háztartások rezsitámogatására, és a nehézségeket fokozza az egyre hidegebbre forduló idő is. A National Energy Action jótékonysági szervezet szerint áprilistól a magasabb közüzemi számlák miatt 8,4 millió ember süllyed szegénysorba. Már most vannak, akik állateledelt esznek. Emellett immár az is biztos, hogy a közszférában a fizetések emelése nem éri el az inflációt.

„Segítenünk kell azoknak az embereknek, akik már most is kétségbeesetten spórolnak, sokan például rossz egészségi állapotuk ellenére is lekapcsolják a fűtést” – mondta Gillian Cooper, a Citizens Advice fogyasztói csoport energiapolitikai vezetője.

Sok otthonban lesz sötét télen

Az utóbbi időben az átlag feletti hőmérséklet nagy könnyebbséget jelentett a háztartásoknak, a több mint ötmillió ügyféllel rendelkező E.ON az elmúlt hetekben a szezonális átlaghoz képest 10 százalékos energiafelhasználás-visszaesést tapasztalt. A december azonban már hűvösnek ígérkezik, és a tél is hidegebb lesz a szokásosnál – áll a brit meteorológiai hivatal legfrissebb közleményében.

A szakemberek még a havazást sem zárják ki. „Még csak most kezdődik az igazán hideg idő, a következő egy-két hónapban sok minden kiderül – mondta Tony Jordan, az Auxilione energiatanácsadó vezető partnere.