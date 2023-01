A DOM.RIA weboldal elemzőközpontjának adatai szerint Kárpátalján egy egyszobás lakás bérlése a múlt év decemberében 17 304 hrivnyába (174 049 forint) került, ami 185,4 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Már a fővárost is kenterbe verik a kárpátaljai albérletárak.

Fotó: Shutterstock

A magyar határhoz legközelebbi régióval összevetésben még a fővárosban, Kijevben is alacsonyabb az egyszobás lakás ára.

Az elmúlt egy esztendő leforgása alatt 28,9 százalékkal csökkent 2021 decemberéhez képest, és 13 804 hrivnyában (138 845 forint) állapították meg.

Ukrajna valamennyi, a háború szempontjából viszonylag biztonságosnak megyéjében megfigyelhető a bérleti díjak jelentős emelkedése. Ezzel egyidejűleg a legtöbb olyan régióban, ahol háborús események zajlottak, vagy akár most is zajlanak – beleértve Kijev és Odessza megyét is –, olcsóbb lett a bérlés.

Jelenleg egy egyszobás lakást a legolcsóbb bérért Herszon (3000 hrivnya, 30 175 forint), Szumi (3211 hrivnya, 32 297 forint) és Csernyihiv (3314 hrivnya, 33 334 forint) megyében lehet kivenni.

A portál összesítése alapján 2022-ben a legnagyobb kereslet az albérletek iránt a fővárosban volt – az összes keresés 23,7 százaléka kijevi ingatlanokra irányult –, ezt követi a Vinnyica megye (11,2 százalék), valamint Ternopil megye (8,7 százalék).