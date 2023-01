A Qatar Investment Authority (QIA) megduplázta részesedését a svájci Crédit Suisse (CS) bankházban, így a második legnagyobb részvényes lett a Saudi National Bank után. Ezzel párhuzamosan a chicagói székhelyű Harris Associates, amely pár hónapja még a legnagyobb tulajdonos volt a 10 százalékos pakettjével, kevesebb, mint 5 százalékra csökkentette részesedését.

Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP

A QIA még a pénzügyi válság idején kezdett el befektetni a CS-be, tavaly megduplázta tulajdoni arányát, jelenleg 7 százalék körüli részesedéssel rendelkezik. Az SNB-nek 10 százaléka van, a szaúdi Olayan családnak további 3, így

a három közel-keleti nagytulajdonos együttesen a CS egyötödét tulajdonolja, gyakorlatilag ők ellenőrzik a céget.

A nagytulajdonosok közé tartozik még a BlackRock valamivel 4 százalék alatti tulajdoni hányaddal.

A CS tőkehelyzetének rendezése érdekében a szaúdiak tavaly októberben 3,4 milliárd frankot toltak be a bankba. Az öbölbeli országok befektetési stratégiája nagyot változott az elmúlt években, állami vagyonalapjaik invesztíciói egyre inkább a geopolitikailag is jelentős szektorokba, cégekbe áramlanak, a presztízs-befektetések aránya csökkenőben van. Nem kell már megmutatniuk, hogy milyen gazdagok. Tavaly a First Abu Dhabi Bank a Citigroupon és a Moelisen keresztül próbálta meg kipuhatolni a brit Standard Chartered bank felvásárlásának lehetőségeit – a hírek szerint 20 milliárd fontos lett volna a tranzakció, de végül elálltak az üzlettől.

A Credit Suise árfolyama (dollár)

A CS menedzsmentje az elmúlt időszakban tudatosan fordult a közel-keleti tőke felé, jó növekedési lehetőségeket látott a térségben. A jó viszonyt szemlélteti az is, hogy

Axel Lehmann, a CS elnöke a katari kormány vendégeként a VIP páholyban üldögélt a focivébé decemberi döntőjén

Dohában. Ezzel párhuzamosan az amerikai nagytulajdonosok csökkentik részesedésüket, a Harros Associates mellett így tett az Artisan Partners, amely teljesen kiszállt a svájci bankból, holott tavaly még az öt legnagyobb tulajdonos egyike volt.