Több milliárd eurós beruházást visz Németországba egy amerikai csipgyártó. A befektetés nemcsak a német, hanem az európai gazdaságnak is fontos.

Holger Klein, a ZF Csoport vezérigazgatója, Anke Rehlinger, a Saar-vidék miniszterelnöke, Olaf Scholz német kancellár és Gregg Lowe, a Wolfspeed vezérigazgatója új csipüzem építését jelentették be

Fotó: Harald Tittel

A Wolfspeed elektromos járművekhez való és ipari felhasználású félvezetőket gyárt. A 3 milliárd eurós üzemet a nyugat-németországi Saar-vidéken, egy használaton kívüli szénerőmű helyén tervezi megépíteni.

Olaf Scholz német kancellár szerint ez a beruházás is annak a jele, hogy Európa képes felvenni a versenyt az erőteljes amerikai zöldtámogatásokkal. Ez a befektetés is bizonyítja, hogy Európa megfelelő hely a fenntartható beruházásokat kereső vállalatoknak – mondta a politikus a leendő üzem helyszínén.

Anke Rehlinger, a Saar-vidék miniszterelnöke arról beszélt, hogy a tavaly bejelentett inflációcsökkentő és zöldberuházásokat támogató amerikai törvény erős konkurencia az uniós tagállamoknak.

Azt azért érdemes megjegyezni, hogy a csipgyártás területén ez a beruházás viszonylag kicsinek számít. Ott például a szintén amerikai Intel, amely 17 milliárd euróból létesít üzemet Magdeburgban. Mindenesetre a szerdai bejelentés azért fontos, mert erősíti az európai ellátási láncokat, csökken a függés a harmadik országoktól; Tajvantól, Dél-Koreától, az Egyesült Államoktól.

A Wolfspeed arra számít, hogy a költségek 20-25 százalékát támogatás adja majd – mondta Gregg Lowe, a vállalat vezérigazgatója.

A német ZF Friedrichshafen autóalkatrész-gyártó várhatóan mintegy 10 százalékával járul hozzá az építési kiadásokhoz a Financial Times értesülése szerint. A cég egy németországi kutatási és fejlesztési létesítmény létrehozását is tervezi. A beruházást ugyanakkor még az Európai Uniónak is jóvá kell hagynia.

Az észak-karolinai székhelyű Wolfspeed a szilícium-karbid félvezetők gyártására specializálódott. Ezek a kis méretű, nagy teljesítményű és hatékony félvezetők képessé teszik az elektromos autókat a gyorsabb töltésre és két töltés között nagyobb távolság megtételére, mindezek mellett pedig kisebb akkumulátorral is működhetnek. Ezeket a csipeket a szél- és napenergiát felhasználó létesítményekben is használhatják.