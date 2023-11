New York állam szerint a Pepsi megsértette a törvényeket, amikor nem figyelmeztette a lakosságot a műanyag csomagolás kockázataira. A cég emellett félrevezetően kommunikált a környezetszennyezés elleni tevékenységéről – írta a BBC.

A közelmúltban a Coca-Colát, a Danone-t és a Nestlét is azzal vádolták, hogy műanyag palackjaikkal kapcsolatban megtévesztő állításokat tettek közzé.

Az óriáscégeket „zöldmosással” vádoljak, vagyis azzal, hogy zöldebbnek, környezetbarátabbnak vagy fenntarthatóbbnak mutatják felhasznált termékeiket, mint amilyenek azok valójában.

Azaz félrevezethetik a fogyasztókat, akik azt gondolják, hogy az ilyen termékek vásárlásával kevésbé szennyezik a környezetet.

Greenwashing: így verik át vásárlóikat az italgyártók Az ezurópai uniós fogyasztói szervezetek zöldmosással kapcsolatos panaszt nyújtottak be az Európai Bizottságnak, miután több nagy italkereskedő is hamisan használta a 100 százalékig újrahasznosítható kifejezést a palackjain.

A mostani vizsgálatok eredménye szerint a Buffalo folyó mentén 13 helyszínen gyűjtött hulladékok között a Pepsi egyszer használatos műanyag csomagolásai voltak túlsúlyban – írta az Origo. New York állam szerint ezek hatására Buffalo ivóvízellátásában is kimutatták a mikroműanyagokat, amelyek már az emberi szervezetben is megjelentek és

a reprodukciós zavaroktól kezdve a bélgyulladáson át a neurotoxikus hatásokig számos káros egészségügyi hatást okozhatnak.

Az állatvilágot már évtizedek óta tizedeli a műanyag szemét. Azonban ma már az emberi bőr alatt is lehet mikroműanyag, ami beleépülhet a szövetekbe. De számos olyan esetről tudni, hogy az orvosok a májban és az agyban is találtak – szemmel alig látható – műanyagdarabokat. Olyan is előfordult már, hogy tüdőben, vérben vagy méhlepényben találtak műanyagot, mikroszemcse formájában. Az emberek ugyanis belélegzik, az étellel és a vízzel lenyelik az apró szemcséket.

A Tényeknek nyilatkozó Tóth Tamás táplálkozási szakértő elmondta:

a nano műanyagok mikroszkopikus egységek, amelyek már a bőrből is bejuthatnak az emberi szervezetbe, és nagy valószínűséggel már szinte minden civilizált ember szervezetében kimutathatók.

Nemcsak a táplálékláncba kerülnek be a mikroműanyagok, hanem a levegőbe is. Vegyük úgy, hogy a víz is a tápláléklánc része. A levegőből, a vízből, beleértve a csapvizet és a palackozott folyadékot, valamint a tápanyagokból juthatnak be a szervezetbe – fejtette ki a szakértő, aki szerint az eldobott PET-palack és a kupakja morzsolódik, mállik és észrevétlenül jut a szervezetbe.

