Órák óta lángokban áll egy berlini fémmegmunkáló gyár – az eseményeket a teljes német média tudósítja.

Lángokban áll egy fegyvergyár Berlinben: mérgező füst terjed a német fővárosban – figyelmeztették a lakosságot / Fotó: x

A Berliner Zeitung péntek kora délután azt írta, hogy egy lichterfeldei fémtechnológiai cég üzemében csaptak fel a lángok, amely fegyverekhez is gyárt alkotóelemeket. Sőt, sajtóinformációk szerint a gyárból légvédelmi rendszereket, az IRIS-T-t szállítanak Ukrajnának az oroszok elleni háborúhoz.

Talán ez az oka, hogy az orosz sajtó is kiemelten kezeli az eseményeket és meglepő módon sokszor hamarabb számolt be a történésekről, mint a német lapok.

A berlini gyárban vegyi anyagokat is tároltak, kénsavat és réz-cianidot. A Diehl Metal Applications – ennek a társaságnak a berlini bázisa gyulladt ki, de ugyanezen a címen található a Diehl Defense GmbH fióktelepe is – saját galvanizáló rendszert üzemeltet a fémfelületek kezelésére. A tűz okáról egyelőre nincs információ. Személyi sérülés azonban jelen állás szerint nem történt, viszont több detonáció is bekövetkezett.

Mérgező füst Berlin felett

A Bild arról számolt be, hogy fennáll a veszélye, hogy a tűz következtében hidrogén-cianid képződik és az a füsttel együtt a levegőbe emelkedik. A német hatóságok, így a tűzoltóság is figyelmeztetést adott ki és arra szólította fel a lakosságot (elsődlegesen a környéken élőket), hogy

az ablakokat és ajtókat tartsák zárva, a klímát és szelőztető rendszereket ne használják.

A szél a füstöt

Steglitz-Zehlendorf,

Spandau

és Reinickendorftól nyugatra is eljuttatja.

Update #Großbrand #Lichterfelde #Rauch zieht Richtung Norden und es wurde eine #Warnung herausgegeben.



⚠️Verhaltenshinweise bei #Brandgeruch im Gebiet der Warnkarte⚠️:



-Fenster und Türen geschlossen halten

-Klimaanlagen ausschalten

-meiden sie verrauchte Bereiche pic.twitter.com/KMdV9fuDL9 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 3, 2024

A tűzoltóság jelentéséből kiderült, hogy a tűzről még péntek késő déután, fél 11 magasságában kaptak először jelzést. Mérőkocsival is jelen vannak az utcákon, megemelkedett károsanyag-szintet egyelőre csak a közvetlen környezetben mértek. Berlin hivatalos veszélyjelzést adott ki, amelyben azt tanácsolta az embereknek, hogy kerüljék el a területet. A környező iskolák diákjait és tanárait hazaküldték. A szülőknek küldött e-mailben az egyik középiskola ezt írta, hogy a diákokat tájékoztatták, hogy a lehető leggyorsabban menjenek haza. Az érettségiket viszont zárt ablakok mellett folytatják.

Adrian Wenzel, a berlini tűzoltóság a katasztrófa helyszínén tartózkodó szóvivője elmondta, hogy

az épület négy emeleten már teljesen kiégett, egy része már összedőlt.

Csak kívülről tudják oltani, belülről már nem lehet megfékezni a lángokat. Mintegy 190 tűzoltóegység teljesít szolgálatot, mindannyian védőruhát viselnek. A legfrissebb információk szerint már a repülőtéri tűzoltóságot is a helyszínre rendelték, akik különleges vízágyúkkal felszerelt járművekkel érkeztek.