Amit sokáig valószínűtlennek tartottak, hamarosan valósággá válhat. Az akkumulátoros elektromos repülőkkel a légi közlekedés új korszaka jöhet el. Legalábbis ezt ígéri egy kis repülőgép többnapos útja Vermontból Floridába. A Beta Technologies amerikai repülőipari vállalat által fejlesztett CX 300 akkumulátoros repülőgépét tesztelte a keleti parton, több leszállással, Boston, New York és Washington vonalon 16 napon át, egészen Floridáig. Az új modellt a légierő teszteli tovább.

A fejlesztés célja az üzemanyag-felhasználás és a környezetszennyezés csökkentése, hasonlóan mint más elektromos járművek esetében.

Az ötlet megszületésétől a megvalósításig több milliárd dolláros támogatói hozzájárulásra volt szükség, különösen az akkumulátorok terén. Olyan befektetők, mint a TPG Capital magántőke-társaság vagy az Amazon Climate Pledge Fund is, több mint 800 millió dollárral járultak hozzá a Beta nagyszabású tervéhez, a villanyrepülők tömeges gyártásának megkezdéséhez.

A CX300 egy hátsó légcsavarral ellátott, több mint 15 méteres szárnyfesztávolságú, közel 600 kilogramm rakomány szállítására képes kisrepülő. A könnyű, hatüléses gép a nagyok erejét és méretét csendességével, valamint bájos és futurisztikus kinézetével kompenzálja. A másik modell, az A250 hasonló konstrukció azzal a kiegészítéssel, hogy a helikopterekre jellemző helyből felszállásra is képes, és a tervek szerint, mindkét típus utasokat is szállíthat majd.

A Betán kívül a nagy repülőgépgyártók – a Boeing, az Airbus és az Joby Aviation – is foglalkoznak repülőgép-fejlesztésekkel, amelyeket olyan nagy befektetési cégek támogatnak, mint a Toyota és a United Delta Air Lines. Függőleges repülésre és rövid távú utakra is képes elektromos repülőgépeket fejlesztenek, amit az amerikai kormány is támogat. A kaliforniai székhelyű Joby Aviation közlekedési vállalat akkumulátoros légi taxija már tavaly engedélyt kapott a légi fuvarozásra az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóságtól.

Az elektromos repülőket úgy tervezték, hogy irányításuk és a karbantartásuk is egyszerűbb legyen, mint a hagyományos repülőgépeké. Emellett új lehetőség és hiánypótlónak számít, hogy olyan településeket lehet a légi közlekedésbe bevonni és összekapcsolni, ahol nincs semmilyen közvetlen repülőtér. Az új repülőgépek akkumulátorai egyelőre kisebb súlyt bírnak el, és a távolság és az utasszám (5-6 fő )is erősen korlátozott. A mentésben, a kutatásban és az egészségügyben is fontos szerepük lesz, ahol a gyorsaság életeket menthet, például vért szállíthatnak balesetek esetén, vagy szervátültetést igénylő műtétekhez szükséges szerveket.

Az új generációs repülőgépek fel- és leszállását, illetve a töltőállomásokat biztosító infrastruktúra kiépítése is előreláthatólag évekig tart, tehát az elterjedésükre még várni kell. A zéró kibocsátású repülőgépek gyártói remélik, hogy jövőre megkezdhetik a kereskedelmi szolgáltatást.