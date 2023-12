A magyar fogyasztók nehezebb helyzetben vannak, mint az előző években. Az Intrum által készített legfrissebb Európai Fogyasztói Fizetési Felmérés (ECPR) szerint a magyarok leginkább a mindennapos költéseiken, az étkezéseken és ezen felül idén még a karácsonyi kiadásaikon is igyekeznek spórolni.

Fotó: Keresztesi Balázs

Az Intrum által készített, több mint 10 éve futó ECPR eredményei szerint

Európa-szerte a legtöbb fogyasztó fizetésről fizetésre él.

A megkérdezettek kilátástalannak látják a jövőt. A fogyasztók alig harmadában él az a meggyőződés, hogy pénzügyi helyzete a következő 12 hónapban javulni fog, míg a többség az hosszú távú fennmaradására számít.

Az európai fogyasztók fele (49 százalék) azt állítja, hogy az alapvető számlák kifizetése után kevesebb pénze marad, mint egy évvel ezelőtt.

A megkérdezettek jelentős részének alig vagy egyáltalán nincs megtakarítása, amire támaszkodhatna, ha váratlan kiadások merülnek fel a hónap során. Az európai fogyasztók 20 százaléka nem rendelkezik megtakarítással. Magyarországon azonban a helyzet jóval súlyosabb, mivel a lakosság 31 százalékának egyáltalán nincs vésztartaléka. Továbbá a magyarok 16 százaléka csak egyhavi fizetésre tud támaszkodni váratlan költségek esetén.

A kutatásból egyértelműen látszik, hogy a magyar fogyasztók 21 százaléka túlköltekezik: mégpedig egy hónapban az átlagos havi bevételük 26,1 százalékával. A munkavállalók átlagos béremelése tavaly és az idei évben magasabb volt, mint a globális pénzügyi válság utáni több éven keresztül, azonban Európa-szerte így sem tart lépést az inflációval. Úgy tűnik, hogy sok európai fogyasztó arra kényszerül, hogy megtakarításait a mindennapi pénzügyi terhei fedezésére használja fel, hiszen jövedelmük egyszerűen nem fedezi a kiadásaikat.

A magyar fogyasztók 75 százalékának az alapvető számlák kifizetése után kevesebb költőpénze marad, mint egy évvel ezelőtt.

Ennek köszönhető sajnos az is, hogy a magyar válaszadók 33 százaléka késve fizetett be legalább egy számlát az elmúlt évben. A késedelmes fizetésnek sok oka lehet: legtöbben a pénzhiányt és a feledékenységet jelölték meg. A megkérdezettek között a fiatalabb fogyasztók nagyobb valószínűséggel felejtettek el fizetni. Emellett az is megfigyelhető, hogy az X és Y generáció tagjai közül egyre többen kerülnek adósságba.

A késedelmes és az elmulasztott fizetések száma láthatóan növekszik. Üveges Judit, az Intrum értékesítési igazgatója szerint a felmérés eredményei arra utalnak, hogy a fogyasztók újragondolják, hogyan priorizálnak, amikor a számlák ki nem fizetéséről van szó – ez pedig aggasztó lehet a vállalkozások számára. Az olyan fogyasztó, aki nem tud minden számlát kifizetni, valószínűleg azon cégek számláit hagyja figyelmen kívül vagy halasztja későbbre, vagy be sem fizeti, amelyeket nem kedvel vagy amelynek nem annyira szigorúak a késedelmes fizetési feltételei.

„Óriási előnyre tehetnek szert azok a vállalkozások, akik az ügyfeleiket támogató, rugalmas fizetési feltételeket kínálnak. A fogyasztók 69 százaléka szerint a vállalkozásoknak a gazdasági lassulás időszakában rugalmas, de kötelező érvényű fizetési módokat érdemes ajánlaniuk. Fontos megjegyezni, hogy a fogyasztóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy ha egy terméket vagy szolgáltatást megvásároltak, azt ki kell fizetniük. Tehervállalási képességeiket mindenképp nagyon pontosan és reálisan kell tudniuk megítélni” – hívja fel a figyelmet Üveges Judit.