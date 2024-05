Licsiválság jöhet Kínában

Kína a világ legnagyobb licsifogyasztója, a trópusi gyümölcs felét a déli Kuangtung tartományban termesztik, ahol a betakarítást a szokatlanul meleg tél, majd a heves tavaszi esőzések nehezítik. A zselészerű gyümölcs évi 4 milliárd dollárt hoz a termesztőknek.

Licsi: fehéres húsú, zselés állagú gyümölcs / Fotó: Shutterstock

Csen Hou-pin, a Dél-kínai Mezőgazdasági Egyetem professzora szerint idén a tavalyi több mint 3 millió tonna után 3,6 millió tonna lehet csak a termés.

Ez szomorú, az emberek minden évben várják a licsiszezont, vannak barátaim, akik évente több mint 50 kilogramm gyümölcsöt esznek, idén azonban a magas árak miatt sem fognak annyit fogyasztani

– összegzett Chen. A tartomány meteorológiai hivatala szerint

Kuangtungban idén rekordmennyiségű csapadék esett, áprilisban csaknem az átlagos háromszorosa hullott.

Persze a licsi csak egy termény a sok közül, amelyet az extrém időjárás érintett. Emellett az alacsonyan fekvő régiókat árvíz is fenyegeti, ami zavart okozhat a repce és a korai rizs betakarításakor. A hosszan tartó heves esőzések lassíthatják az állati takarmányozásra szánt szójaliszt szállítását is, nem is beszélve a betegségek gyorsabb terjedéséről.

Árak az egekben

Egy pekingi gyümölcsárusnál a licsiért 45 jüant (6,2 dollár) kellett fizetni kilogrammonként, de

két hete, amikor az esőzés a leghevesebb volt, az ár a 80 jüant is elérte. Az árak ebben az időszakban átlagosan 40 jüan körül alakulnak.

A múlt havi viharok sok éretlen gyümölcsöt vertek le a fákról – mondta Jin Je-cseng, aki egy licsifarmon dolgozik. Ő arra számít, hogy a profitjuk idén csökkenni fog, ugyanis a pénzszűkében lévő kínai fogyasztók nem engedhetik majd meg maguknak a drágább gyümölcsöt. De a legnagyobb probléma, hogy a jégeső a raktárakat is megrongálja, ami ellen végképp nem tudják, hogyan védekezzenek a gazdák.