Aggasztónak tartja a kínai katonai költségvetés növekedését az Egyesült Államok indiai-csendes óceáni parancsnokságának hamarosan távozó vezetője. John Aquilino admirális szerint különösen annak fényében riasztó ez, hogy „hanyatlik” a kínai gazdaság, a hivatalos adatok a GDP-növekedésről „nem reálisak”.

John Aquilino admirálist aggasztja Kína egyre erősödő agressziója / Fotó: Tom Williams/Getty Images

Az admirális japán és amerikai újságírók előtt beszélt kedden Tokióban, és meggyőződését fejezte ki, hogy Peking „drasztikusan többet” fordít a hadseregre az idei költségvetés 7,2 százalékánál, amelyet márciusban elfogadott a parlament.

„A hanyatló gazdaság ellenére tudatos döntés a katonai képességek fejlesztésének finanszírozása. Ez aggodalommal tölt el” – idézte a Reuters az admirálist, aki 380 ezer amerikai katona parancsnoka.

Agresszív retorika Tajvan ellen

Aquilino élesen bírálta Kína egyre agresszívebb retorikáját és akcióit is a Déli- és a Kelet-kínai-tengeren, különösen Tajvant és a vitatott hovatartozású Second Thomas-homokzátonyt illetően. Utóbbit gyakorlatilag a Fülöp-szigetek ellenőrzi, de több nemzet is igényt tart rá, többek között Kína is, emlékeztetett a japán NHK internetes kiadása.

Előbbivel kapcsolatban pedig már szó sincs „békés egyesítésről”, elemzők legalábbis kiemelték, hogy a kifejezés most először nem hangzott el Hszi Csin-ping elnöknek a tavaszi parlamenti ülést megnyitó beszédében.

A kínai külügyminisztérium nem kommentálta az admirális kijelentéseit a Reuters megkeresésére. A hírügynökség azonban emlékeztetett, hogy a héten egy magas rangú kínai katonai vezető a haditengerészet főtisztjeivel tartott egyeztetésen megerősítette:

Peking elkötelezett amellett, hogy a területi vitákat tárgyalások révén rendezze, de nem fogja eltűrni, hogy „becsapják”.

„Undorító” Észak-Korea

Az admirális beszélt Kína és Oroszország katonai kapcsolatainak szorosabbra fűzéséről is, valamint az ukrajnai háborúhoz Észak-Korea által Moszkvának szállított ballisztikus rakétákról. „Undorítónak” minősítette, hogy Kim Dzsongun a hadseregbe öli a pénzt, miközben az országát élelmiszerhiány sújtja.

Észak-Korea ballisztikus rakétákat ad Oroszországnak az ukrajnai háborúhoz / Fotó: AFP

Ez is egy olyan rezsim, amelyik a szankciók ellenére meglévő minden gazdasági előnyét a katonai kapacitás növelésére fordítja és nem arra, hogy etesse az észak-koreai népet. Ez undorító

– fogalmazott.

Épül a szövetség Kínával szemben

Az Egyesült Államok erősíti a biztonsági együttműködést térségbeli szövetségeseivel, többek között Japánnal, Ausztráliával és a Fülöp-szigetekkel, hogy féke tartsa Kínát, ami éles bírálatot vált ki Pekingben.

Kína különösen élesen kelt ki Kisida Fumio japán kormányfő ellen, aki áprilisi washingtoni látogatásán megállapodott Joe Biden elnökkel a hadsereg és a szigetországban állomásozó amerikai erők parancsnokságának és irányításának korszerűsítéséről. A posztjáról három év után távozó Aquilino admirális szerint ez az együttműködés „a következő lépés az abszolút helyes úton".

A kínai hadsereg a Bloomberg tudósítása szerint burkoltan bírálta az Egyesült Államokat is, mondván, hogy „egy bizonyos nem regionális ország” „apró klikkeket” hoz létre, ami Peking szerint „felelőtlen és rendkívül veszélyes”.